Bizar! ‘Artsen denken aan vergiftiging bij Aleksej Navalny’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny ligt al een tijdje in het ziekenhuis. In het Charité-ziekenhuis in Berlijn werd hij kunstmatig in coma gehouden. Artsen melden nu dat er aanwijzingen zijn voor een vergiftiging.

Op een vlucht werd de Russische oppositieleider ziek en werd uiteindelijk naar Duitsland gevolgen voor een spoedbehandeling. Zijn team had direct het vermoeden dat het zou gaan om een vergiftiging. Duitse artsen denken nu dat dat ook het geval is geweest, zo meldt de NOS.

“Artsen van het Duitse Charité-ziekenhuis in Berlijn denken dat de Russische dissident Aleksej Navalny is vergiftigd. Hun onderzoek duidt op vergiftiging door een stof uit de groep van de werkzame stoffen van de cholinesteraseremmer, schrijven ze in een verklaring.”

Het AD weet zelfs te melden dat Navalny momenteel onder staatsbescherming staat tijdens zijn behandeling. Duitsland heeft de politiebescherming overgenomen. Dirk Wiese, de Duitse regeringsfunctionaris, is op z’n zachtst gezegd not amused over de gehele kwestie en eist opheldering.

“Er is een beschuldiging van vergiftiging. De snelle achteruitgang in de gezondheidstoestand van Navalny moet plausibel en transparant verduidelijkt worden met de medewerking van de Russische autoriteiten.”

Of hij ook daadwerkelijk opheldering over deze kwestie zal krijgen, is natuurlijk nog maar de vraag. Aleksej Navalny verkeert in ieder geval niet meer in acuut levensgevaar.