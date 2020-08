BLM-idioterie teistert VS: neo-marxisten eisen dat je hen groet met een opgestoken vuist

De ‘gezellige’ solidariteits-rebellen van Black Lives Matter zijn weer eens op een destructieve tour door de Verenigde Staten. Overwegend blanke sneeuwvlokjes eisen van andere blanke mensen dat zij solidair zijn met de neomarxistische onzin van BLM. Buig je niet voor hun wensen, dan kan je de volle laag krijgen. Wat gisteren tal van mensen overkwam.



We moeten collectief onze ‘schuld’ bekennen, we moeten een knieval maken, we moeten zo veel van deze zwaar intolerante neomarxisten. Geef je geen gehoor aan hun solidariteitsoproep, poeh, jongen, dan krijg je de volle laag.

Liggend op je rug, gezeten op één knie, achterover leunend, terwijl je omhoog moet kijken; de BLM’er zet je in een onderdanige positie en dwingt je, desnoods met geweld, gehoor te geven aan hun oproep tot medemenselijkheid, empathie en sociale rechtvaardigheid. https://t.co/nMceF558yG — Robert Bor (@robert_bor) August 26, 2020

Er verschijnen tal van dit soort video’s op het internet. Gisteren hadden de zelfbenoemde anti-racisten het zich voorgenomen om andere blanken te bekeren tot hun gedachten-nonsens.

Intimidatie, dat is wat dit soort acties zijn. Onschuldige mensen, die simpelweg wat zitten te eten of drinken bij een restaurant lastigvallen met jouw politieke mening – een mening die de gros van de mensen geen moer interesseert.

Als je dit soort beelden ziet, dan snap je dat we onmiddellijk moeten stoppen met de bezuinigingen bij de GGZ om dit soort taferelen in Nederland te voorkomen. Deze mensen komen over alsof ze geestesziek zijn, want mensen met gezond verstand gaan niet zo blèren in andermans gezicht.

“Are you a Christian? Are you a Christian?” Chilling

pic.twitter.com/bjmY1G8IGt — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 25, 2020