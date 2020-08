Brandbrief gericht aan staatssecretaris: ‘Homogerelateerd geweld in asielzoekerscentra wordt nauwelijks aangepakt’

Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, heeft een brandbrief geschreven naar staatssecretaris Broekers-Knol. Er wordt volgens Kortekaas nauwelijks iets gedaan tegen anti-homo-geweld in azc’s. Sinds juni zijn er 60 meldingen gedaan, maar er wordt nauwelijks wat meegedaan aldus Kortekaas. Hier moet verandering in komen aldus de voorzitter van LGBT Asylum Support.



Kortekaas is vrij duidelijk: er is geen andere oplossing, dan apart azc’s voor LHBT vluchtelingen. Dit heeft hij laten weten in een brandbrief naar de staatssecretaris.

“Sinds juni hebben we al zestig meldingen over geweld tegen lhbti’ers in asielzoekerscentra gekregen. Die hebben we doorgestuurd naar een meldpunt, maar daar verder niets over gehoord”

Al sinds 2016 is Kortekaas bezig met zijn kruistocht. Maar een belangrijke vraag wordt niet gesteld. Zijn aparte LHBT-azc’s wel de oplossing? Mochten deze er komen, dan betekent dat het anti-homo-tuig nog steeds in Nederland blijft, met grote gevolgen op latere termijn. Dit anti-homosentiment zal blijven bestaan onder deze mensen, en juist dit moet je aanpakken. Aparte azc’s zijn een tijdelijke oplossing, maar verhelpen de kwaal uiteindelijk niet.

“We zijn al sinds 2016 met de staatssecretaris in gesprek over aparte units voor lhbti-asielzoekers. Want dat werkt, vooral voor transgenders. Wij willen dat elk azc verplicht zo’n unit heeft”, zegt Kortekaas. “We snappen niet waarom het nog steeds geen beleid is om elk azc te verplichten een lhbti-unit te hebben. We zijn op een dieptepunt beland.”