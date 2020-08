Burgemeester Femke Halsema sluit ‘lieve kapperszaak’ na zoveelste geweldincident

Burgemeester Femke Halsema begint eindelijk de tragiek van de groeiende Amsterdamse misdaad in te zien. Een ‘beruchte kapperszaak’ werd gesloten na een zoveelste schietpartij in Amsterdam.

Halsema voelde zich gedwongen om de kapperszaak te sluiten omdat er volgens AT5 meerdere incidenten hadden plaatsgevonden. Volgens Halsema waren “het veiligheidsgevoel en de openbare orde in het geding.”

In de nacht van donderdag op vrijdag werden er explosieven, vermoedelijk zwaar vuurwerk, tot ontploffing gebracht bij de zaak waardoor een ruit sneuvelde.

AT5 bericht:

“Vannacht werd het pand rond 04.20 uur vanaf een motorscooter meermaals onder vuur genomen. Niemand raakte hierbij gewond.”

Allemaal leuk en aardig, maar Amsterdam gaat al jaren gebukt omtrent de Mocro Maffia een simplistische gangsteroorlog. Om nog maar even te zwijgen over alle weerloze mensen die daar op straat worden aangevallen… LHBTI’ers of onderdanen…

En vervolgens: drugsdeals, open grenzen en geïmporteerde raddraaiers? Die zijn onherroepelijk grenzen zijn soms geen grenzen & iedereen is welkom.