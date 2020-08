Burgemeester Halsema na schietincidenten: ‘Hele stad preventief fouilleren kan niet’

Amsterdam wordt geteisterd door vuurwapengeweld, toch moet burgemeester Femke Halsema er niet aan denken dat Amsterdam preventief gaat fouilleren. Ze komt met het rare antwoord dat het onmogelijk is om de gehele stad continue te fouilleren, dat snapt ieder weldenkend mens. Maar kan Amsterdam niet even kijken naar het beleid van Rotterdam, en daar wat van leren en overnemen? Hint: in Rotterdam was het succesvol.





Het is werkelijk waar ontzettend knap hoe Halsema alles wat krom is, recht loopt te praten. Alles om maar niet toe te geven dat preventief fouilleren misschien wel kan werken. De beste aanpak volgens Halsema is eigenlijk niets doen, daar komt het op neer.

De frustratie van Annabel Nanninga is dan ook meer dan terecht. Doe op z’n minst IETS tegen deze alsmaar groter wordende problematiek.

Zucht. Nee dat kan niet. Maar je zou eens kunnen beginnen met bepaalde plekken op bepaalde tijden, nietwaar? Zeg maar: íéts doen? #idee – Halsema: we kunnen niet de hele stad fouilleren https://t.co/DvGspgDatp via @telegraaf — Annabel Nanninga (@ANanninga) August 26, 2020

Iedereen weet dat Halsema zelf een hekel heeft aan een fouilleer-beleid, ze is natuurlijk hartstikke bang dat de term ‘etnisch profileren’ op haar geplakt wordt. En dat kan de GroenLinks burgemeester zich haar niet veroorloven.

„je voorzichtig moet zijn met het stigmatiseren van bevolkingsgroepen, maar dat neemt niet weg dat ik het wapengeweld in Amsterdam ernstig genoeg vind. Ik wil een ding zeggen over de suggestie die er in zit, namelijk dat je met preventief fouilleren dit soort incidenten had kunnen voorkomen. Dat is echt niet waar. Dat betekent dat je de hele stad preventief moet fouilleren, vrijwel continu. Dat kan niet.”