CDA-bestuur zet Pieter Omtzigt onder druk, moest akkoord gaan met lullig onderzoekje naar verkiezingsuitslag

De Telegraaf komt met opvallende nieuwe informatie over de crisis bij het CDA. Het bestuur gaat opnieuw ‘onafhankelijk’ onderzoek doen om ‘alle twijfel weg te nemen’. Maar zij zouden politieke zwaargewichten op Pieter Omtzigt af hebben gestuurd, met als doel hem over te halen om de uitkomsten van een summier onderzoekje te accepteren. “Als je bij Pieter één ding niet moet doen, is druk op hem uitoefenen om iets niet te doen”, zegt een ingewijde.

Echt bewijs voor de claim dat politieke zwaargewichten op Omtzigt af zijn gestuurd, met als doel hem het bovenstaande te laten accepteren, is er (nog) niet. Maar je kunt je net zo goed afvragen wat de reden voor het bezoek dan wél moet zijn geweest. Ik kan zo niks bedenken. De gegeven verklaring klinkt mij in ieder geval wel als goed mogelijk.

Zodra bekend is welke vragen er in het onderzoek zullen worden behandeld, dan weet je volgens mij het antwoord. Een onderzoek waarmee wordt geprobeerd om álle twijfel weg te nemen, betekent dat Omtzigt voet bij stuk heeft weten te houden. Een onderzoek dat alleen ‘de enkele vragen van de leden’ behandelt, betekent dat het CDA-bestuur actief de boel probeert te saboteren. Maar als ze dat doen dan voeren ze de druk daarmee voor hunzelf alleen maar verder op!

En bedenk in dit geval wel: de enige reden voor het CDA-bestuur om gedegen onderzoek te frustreren, is omdat ze de uitslag vrezen. Als het alleen was gegaan over de zes leden, die per ongeluk verkeerd hadden gestemd, dan was er bij het CDA achter de schermen niet zo’n enorme heisa geweest.

Hopelijk houdt Omtzigt voet bij stuk en blijft hij onverminderd kritisch op de procedure!