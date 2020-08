CDA start toch onderzoek naar lijsttrekkersverkiezing tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt

Op het moment van de CDA-lijsttrekkersverkiezing tussen Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge zelf, gingen er al geluiden op dat er iets niet klopte bij de stemprocedure. Dat kreeg steeds meer aandacht en ook Mona Keijzer riep het CDA-bestuur publiekelijk op om opheldering te geven. En dat gaan ze nu dus proberen te doen.

De vrouw van Omtzigt kreeg op haar computerscherm de tekst ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’ te zien, terwijl zij op haar echtgenoot dacht te hebben gestemd. Het partijbureau bevestigde deze melding, om eraan toe te voegen dat er ook De Jonge-stemmers waren die de tekst ‘Dank voor uw stem op Pieter Omtzigt’ te zien kregen.

Vervolgens keken er onafhankelijke technische experts naar, die door de notaris (zelf een CDA’er) zijn ingeschakeld. Die hebben niets kunnen ontdekken, dus keurde de notaris de uitslag goed en maakte deze rechtsgeldig. Maar goed, dat betekent nog steeds dat een klein clubje, achter gesloten deuren, zegt van alles te hebben gecontroleerd en niets te hebben kunnen vinden. De melding over eventuele ongeregeldheden verscheen trouwens niet in het rapport van de CDA-notaris.

Maar met een verschil van 258 stemmen is het niet zo gek dat dit niet voldoende is voor de CDA’ers. En de rest van Nederland is geloof ik ook wel benieuwd hoe ze dit uiteindelijk gaan onderzoeken. Als het überhaupt nog te achterhalen is, wat ik sterk betwijfel.