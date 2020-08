Column Jan Roos: ‘Wat een hypocriet tuig’

Nog geen week geleden kondigde ik hier met veel bombarie aan mij wat meer terug te trekken uit het maatschappelijk debat. Moraal van dat verhaal: het heeft geen zin. Als heb je gelijk, je krijgt het toch niet. We zijn nog geen week verder en ik heb alweer voor ophef gezorgd met een paar tweets over een groot maatschappelijk probleem. Het bloed kruipt dus waar het niet gaan kan, al heb ik gezegd dat ik zou minderen en niet stoppen. Ik twitterde na de misselijkmakende executie van Bas van Wijk het volgende:

– Zullen alle deugers nou nooit het nieuws lezen en denken ‘we hebben er echt een enorme puinzooi van gemaakt met ons stupide wegkijken en doen alsof het niet is wat het is’?

– Het biomassadossier is exemplarisch voor dat denken. Iedereen weet dat het niet kan. Dat het niet waar is. Dat het mislukt is. Dat het wensdenken is. Een leugen. Dat het nooit gaat lukken. En toch stug doorzetten want dat is nou eenmaal de (doodlopende) weg die gekozen is.

– Die 5 kogels, die op een Nederlandse jongeman die iemand aanspreekt op diefstal, zijn afgeschoten kwamen niet alleen maar uit het pistool van de dader. Maar ook uit de van de mainstream media, de deugBN’ers, de wegkijkpolitici en de fatsoenspolitie. U heeft bloed aan de handen.

Natuurlijk werd ik van fout opportunisme, extreem-rechts populisme en politiek slaatje slaan uit deze walgelijke moord beschuldigd. Maar dat gebeurt ook bij een poezenplaatje. Dat is namelijk iedere keer de reactie, vandaar dat ik me steeds minder geroepen voel om iedere keer weer mijn mening op social media te gooien. Het is nooit goed of het deugt niet. Maar ergens hadden de deugers deze keer gelijk. Ik bedreef politiek over een zojuist vermoorde jongeman. Een 24-jarige kerel die iets zegt van een roofoverval op zijn vriend en dat moet bekopen met vijf kogels in zijn lijf. Zomaar neergeschoten op een overvol stadsstrandje waar moeders en kinderen verkoeling zochten. Door een groepje “jongeren” die een horloge wilde afpakken. Waar de media en politie een totaal nieuwe huidskleur voor hebben uitgevonden, namelijk de lichte. Het stond er echt bij het signalement, een lichte huidskleur. Terwijl iedereen weet dat dit geen groepje roomblanke Hollandse jongens waren.

Dus ja, ik bedreef politiek over deze laffe slachting van een onschuldige gozer. Omdat deze moord aantoont dat onze land, onze maatschappij, een nachtmerrie is geworden. Juist door alle mensen die denken te deugen door te zwijgen, door weg te kijken, door andere woordjes te bedenken om de waarheid te bedekken. Juist door de BN’ers die hun Instagram vol kalken na de dood van een doorgedraaide drugscrimineel in Amerika door politiegeweld bij zijn aanhouding, maar zwijgen als de huidskleur van het slachtoffer en de dader ze niet uitkomt. Die deugBN’ers die geen zier geven om een moord op een onschuldige jongen van 24, die tegen een roedel allochtone criminelen iets zegt als ze zijn vriend overvallen. Dat het morele kompas van dit soort mensen zo kapot is dat ze kijken of medeleven wel commercieel interessant is. Gillen dat Johan Derksen een racist is is immers beter voor je sportschool in Amsterdam dan zeggen dat de multiculturele samenleving een gevaar is geworden.

De mainstream media hebben het verhaal van Bas mondjesmaat of niet gebracht, maar hebben ons maanden geterroriseerd met George Floyd, racisme en hoe slecht wij blanken zijn. Politici die niet uitgesproken raakten over die arme Floyd, maar geen woord vuilmaken aan Bas van Wijk. Burgemeester Halsema die bij een Black Lives Matter demonstratie staat, maar pas dagen na de moord summier reageert met: ‘Mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de Bas van Wijk. Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.’ “Alles wijst erop”, terwijl mevrouw zonder dat er een bewijs was dat er sprake was van raciaal geweld tegenover George Floyd wel in coronatijd een demonstratie op de Dam toestond tegen racistisch politiegeweld want “het onderwerp was te belangrijk om het niet door te laten gaan”.

Nee, ze hebben de trekker niet overgehaald. Dat was een kansparel. Maar ze zorgen er wel voor dat dit soort geweld normaal wordt door hun wegkijken. Alleen daarom zijn ze al medeplichtig aan alle slachtoffers. #GerechtigheidVoorBas