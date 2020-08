Corona-app wordt morgen nog NIET landelijk ingevoerd! Spoedwet moet namelijk nog van kracht

De corona-app, CoronaMelder, wordt morgen nog niet landelijk ingevoerd dat meldt minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Oorspronkelijk zou de app vanaf morgen overal ‘live’ gaan, maar dit wordt tijdelijk uitgesteld. Pas als de spoedwet van kracht is mag de app worden ingevoerd.



De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat er een wettelijke basis moet zijn voordat de app op landelijk niveau mag worden gebruikt. Men kan nu al wel de app downloaden, maar de app werkt alleen in vijf regio’s. Dit om te kijken of de app doet wat hij moet doen.

De Jonge benadrukt dat er in de wet komt te staan dat het gebruik van de app vrijwillig is. Er zal dus geen druk of verplichting vanuit de overheid komen om de app te downloaden. Veel Nederlanders waren angstig dat de overheid dit misschien wel ging verplichten, maar hier blijkt dus geen sprake van te zijn. Men hoeft de app niet te downloaden als men dit niet wil.

Toch blijft er veel kritiek ontstaan over de app, mensen die de app hebben uitgeprobeerd krijgen soms rare meldingen, of ‘foute‘ meldingen. Overheid en ICT, het blijft een moeilijk vraagstuk. Vooral omdat de overheid toch vaak laat zien een instituut te zijn vol digibeten.