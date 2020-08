Daar gaan we: Bol.com doet Zwarte Piet in de ban!

Ophef! Het private bedrijf Bol.com doet Zwarte Piet in de ban, en natuurlijk konden de negatieve én positieve reacties niet uitblijven. De een roept moord en brand, en roept dat dit het einde van de Nederlandse cultuur is. De ander ziet Bol.com als voorvechters van de anti-racisme brigade. Maar is het terecht dat men zich zo drukt maakt over wat een privaat bedrijf doet?





Bol, in het verleden wel eens in opspraak geraakt vanwege verkoop van nazi-boekjes, is overstag gegaan. Ze gaan niet langer Zwarte Piet gerelateerde producten verkopen. Uiteraard mogen ze dit doen, eigenlijk slaat kritiek ook nergens op; Bol is een privaat bedrijf, ze moeten doen wat ze zelf willen. De vraag is of dit economisch een slimme zet is een andere vraag. Het lijkt eerder een ideologische keuze, dan een puur op winst gerichte keuze. Maar afijn, waar maken we ons druk over?

Nou, op Twitter gaat men helemaal los. Bol wordt gezien als de avant garde van oikofobe krachten in Nederland. En logischerwijs pikt Bol dit niet.

,,Al jaren leggen wij de nadruk op Sinterklaas en cadeautjes in onze communicatie-uitingen, daarin speelt ‘Piet’ dus al geen rol meer”, benadrukt een woordvoerder van Bol.com. ,,In onze ogen legt Zwarte Piet de nadruk legt op huidskleur en etniciteit. Het is een gevoelig onderwerp en we willen daarom geen artikelen aanbieden die mensen mogelijk kunnen kwetsen door middel van stereotypering.”

Op Twitter besloot de webcareteam van Bol een ware oorlog uit te vechten met Tweeps die de beslissing niet begrijpen van Bol.

Webwinkel @bol_com stopt met de verkoop van producten en boeken waarop Zwarte Piet staat. De reacties van de webcare vandaag zijn om te smullen: pic.twitter.com/wIZXeNNdgZ — Daniël Verlaan (@danielverlaan) August 19, 2020

Mensen die nu echt zo’n hekel hebben aan Bol, volg het advies van Yernaz Ramautarsing en ‘straf’ een bedrijf af voor de gemaakte keuzes: oftewel koop er geen producten meer, maar ga naar de concurrent.