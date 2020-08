Daar zijn ze weer! Viruswaarheid gaat in beroep

De kornuiten van de protestgroep Viruswaarheid zijn nog lang niet uitgeprocedeerd. Zij hebben namelijk besloten om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter in Amsterdam, die heeft bepaald dat het dragen van een mondkapje in drukke gebieden verplicht blijft.

En daar zijn de lieden van Viruswaarheid het blijkbaar niet mee eens. Ook ondernemer Ab Gietelink is niet tevreden over het vonnis en gaat in beroep. Volgens WNL vinden beide partijen dat er door de ‘mondkapjesplicht’ inbreuk wordt gedaan op hun grondrechten.

“De rechter kwam in het kort geding tot de conclusie dat de verplichting niet onrechtmatig is. Sinds 5 augustus geldt dit in onder meer het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt.”

Amsterdam is echter niet de enige stad waar wordt geëxperimenteerd met de mondkapjesverplichting. Ook in Rotterdam is het dragen van een mondkapje in drukke gebieden verplicht. De omroep weet nog wel te melden dat er in de hoofdstad op één dag 148 boeten zijn uitgedeeld.