DDS EXCLUSIEF! Bert van der Veer: “Laat corona een wake-up-call zijn voor wat ons mogelijk nog te wachten staat!”

Bert van der Veer is TV-maker, journalist en columnist. Onlangs heeft hij een nieuw boek uitgebracht, waarin het coronavirus een belangrijke rol speelt. In het boek wil hij ook het taboe over overbevolking doorbreken.

Hoe is De volgende crisis tot stand gekomen?

Ik was bezig met een ander boek. Daar moest ik voor op pad, maar toen corona losbarstte was dat een slecht idee. Maar ik moet nou eenmaal schrijven en dat virus was een onvermijdelijk thema. Alleen het laatste dat ik wilde was met corona op de loop gaan, met al helemaal geen complottheorieën.

En toen zag je het licht?

Ja, soort van. Ik zat een beetje te Googlen. Toen stuitte ik op een interview in Trouw. Dat ging over het taboe dat rust op praten en denken over overbevolking. Zoals het jaren geleden al over een onvermijdelijke pandemie ging (en die verhalen werden genegeerd) zo was er de voorspelde groei van 7,8 miljard mensen naar 10 miljard in 2015. Daar zijn we dus niet op voorbereid. We willen minder landbouw, we willen geen varkensstallen meer. Maar we gaan meer nodig hebben.

En jij zag daar een thriller in?

Ik had ook een essay kunnen schrijven, maar dat is mijn stiel niet. Uiteindelijk kwam ik op een soort organisatie van welgestelden die de coronatijd waarin angst en chaos heerst gingen gebruiken om het komende probleem aan de kaak te stellen. Maar wel op niet zo frisse wijze. Het moest wel een thriller worden.

Met natuurlijk ook de good guys…

Dat werd een groepje van zich bezighoudt met Dangerous Fake News. Die bestaat niet. Of wel, want ik werd wel vaker door de werkelijkheid ingehaald.

Zoals?

Bedacht ik dat de winkelstraten eenrichtingsverkeer moesten worden, gingen burgemeesters daarmee aan de slag.

Is het niet een beetje glad ijs waarop je je begaf?

Vast wel. Er wordt in De volgende crisis gepleit voor die eenkindstrategie in China. Voor stopzetten van ontwikkelingshulp. Voor de pil in het drinkwater. Dat vind ik niet. Daar heb ik mijn personages voor.

Denk je echt dat het mis gaat? We overwinnen wel vaker iets…

Zeker. Er zijn wetenschappers die veronderstellen dat de natuur wel in zal grijpen. Zo kun je ook naar het coronavirus kijken. Er zijn anderen die in de technologie geloven. Voor de voedselproductie bijvoorbeeld. Maar laat corona een wake-up-call zijn voor wat ons mogelijk te wachten staat.

En daar gaat je boek de wereld mobiliseren?

Als één omgezaagde boom in het Amazone-gebied.

