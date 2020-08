Dikastocratie in Nederland: volgens rechter hebben Palestijnen uit Gaza recht op asiel

Een rechter heeft zich weer uitgesproken over een politieke kwestie, namelijk dat Palestijnen uit Gaza recht hebben op asiel in Nederland. Het is dan ook voor de eerste keer dat een Nederlandse rechtbank verklaart dat de Gazastrook lijdt onder een humanitaire noodsituatie. Betekent dit nu ook dat honderdduizenden Palestijnen naar Nederland kunnen komen?





Dit nieuws brengt direct weer de discussie over de dikastocratie terug op de kaart. Want gaat de rechter nu weer op de stoel van de politicus zitten? En wat betekent dit eigenlijk voor de toekomstige asielstroom vanuit de Gazastrook?

En daarmee opent de rechter de deur voor een mogelijke influx van bijna twee miljoen potentiële Saleh Ali’s. https://t.co/f2o2jzSPjG #dikastocratie — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) August 31, 2020

De uitspraak van de rechtbank in Amsterdam kan gevolgen hebben voor tientallen Palestijnse asielzoekers die een asielaanvraag hebben gedaan in Nederland. Dit soort uitspraken, namelijk dat de Gazastrook gebukt gaat onder een noodsituatie, zorgen voor een andere vorm van beoordeling bij een asielaanvraag.

Marq Wijngaard, advocaat van de asielzoeker in kwestie, verwacht overigens nog wel dat de IND (Integratie en Naturalisatiedienst) in hoger beroep gaat. Wat betekent dat zijn cliënt voorlopig nog moet wachten op een verblijfsvergunning.

‘Voorheen hadden asielzoekers uit Gaza alleen kans op een verblijfsvergunning als ze persoonlijke problemen met Hamas konden aantonen. Dat de rechter deze uitspraak nu heeft aangedurfd, geeft aan dat de beroerde situatie in Gaza een ondergrens heeft bereikt. Mijn cliënt is geen economische vluchteling, hier is sprake van een humanitaire noodsituatie.’

De discussie over de dikastocratie is hiermee weer terug, en we zijn benieuwd of de Tweede Kamer zich gaat ‘mengen’ in het debat.