Dit gaat niet de goede kant op: veiligheidsregio’s krijgen nog meer macht! ‘Zij besturen nu ons land’

De afgelopen weken zagen we een radicale ommezwaai in de aanpak tegen het coronavirus: van een centrale aanpak naar een regionale aanpak. Maar is dit wel de gewenste oplossing? Experts vrezen dat er te veel macht naar de veiligheidsregio’s gaat, wat hen voor redelijk lange tijd de machtigste factor van bestuurlijk Nederland maakt. Moeten we ons zorgen maken?



Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans ziet het met lede ogen aan, bestuurlijk Nederland wordt in vrij korte tijd radicaal omgebouwd. De uitwerking van dit plan kan gevolgen hebben voor vrij lange tijd. In feite wordt onze grote vriend Bruls een van machtigste mannen van Nederland door al deze noodverordeningen.

Wie controleert & corrigeert de voorzitters van de veiligheidsregio's? In ieder geval niet de gemeenteraden en ook niet het parlement. Dit noodbestuur – bedoeld voor korte crisisbestrijdiing – duurt te lang (al ca. 6 maanden). https://t.co/bn8BinUApM — Wim Voermans (@wimjmvoermans) August 20, 2020

Ook andere hoogleraren zijn kritisch over de tal van nieuwe verworvenheden van de veiligheidsregio’s in Nederland. Iedereen heeft het, terecht, over de spoedwet, maar dit soort ontwikkelingen zijn even zorgelijk.

“Normaal werkt dit goed, maar deze crisis duurt nu wel heel lang”, zegt hoogleraar Regionaal Bestuur Marcel Boogers van de Universiteit Twente. “Je geeft daardoor lang ingrijpende bevoegdheden aan voorzitters zonder dat ze daar democratische verantwoording tegenover staat. In de Tweede Kamer wordt er nu tot op zekere hoogte vrij gedebatteerd. Regionaal is dat niet mogelijk, en dat dat is gek.”

Zonder dat het gros van de mensen het door heeft staat onze democratie toch op het spel. Is dit de weg die we willen inslaan? Of het de beste manier is om het virus te bestrijden is nog maar de vraag, ondertussen zien we dat onze democratie beetje bij beetje wordt aangetast.