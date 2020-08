Diversiteitsbeleid van politie in praktijk: agenten ruziën over racisme en klikcultuur na discriminerende grap

Bij de Haagse politie is natuurlijk geen énkele ruimte voor racisme en discriminatie, of alles wat er ook maar op lijkt! Dus als een agent zegt dat de grap van zijn collega-agent discriminerend is, dan is dat zo en kan hij vertrekken. En alle andere collega’s die het voor deze racist opnemen? Die zijn praktisch medeplichtig!

Dit is waar de diversiteitsruzie bij de Haagse politie door is ontstaan:

“Een van de deelnemende agenten zou hebben gezegd dat als hij een eigen bedrijf zou hebben, hij geen allochtonen zou aannemen. Dit zou de winstgevendheid van zijn onderneming niet ten goede komen. Een andere politieman nam aanstoot aan deze opmerking en heeft bij de leiding melding gemaakt van discriminatie.”

Bij de leiding van het politiekorps lijkt men nog niet te beseffen dat dit zo’n beetje het enige logische gevolg is van diversiteitsbeleid. Iemand maakt een opmerking, die slecht valt bij iemand die direct melding maakt van racisme/discriminatie.

Vanuit de leiding kunnen ze natuurlijk niet (openlijk) twijfelen aan het beoordelingsvermogen van de meldende agent/medewerker, dus grijpen ze in en sturen de ‘dader’ naar huis. De melder wordt door de rest van de collega’s als ‘verklikker’ gezien en als iemand die de sfeer verpest (‘niks mag meer’). En zo’n verklikker is meestal makkelijk te herkennen natuurlijk.

Dit ga je echt elke keer krijgen als je zulke tere zieltjes zoveel macht geeft. Een grap (of al was het wél een oprechte mening) kan altijd verkeerd vallen. Als we dat op één hoop blijven gooien met racisme en discriminatie, ‘want zo begint het’, dan gaat dit alleen maar vaker gebeuren. En dan krijg je clubjes die inderdaad ‘racistisch’ worden, omdat ze gaan etnisch profileren voor bij wie ze wel, en bij wie ze niet, bepaalde dingen kunnen zeggen. En als ze er niet omheen kunnen dan pesten ze de collega wel ‘noodzakelijk’ weg.

Maar het korps van de Nationale Politie is qua inzicht nog niet zo ver. Die beweren nu dat “de interne veiligheid” in gevaar is gebracht door de opmerkingen en de ruzie. En dan dit pareltje:

“De politieagenten die tegen het wegsturen van hun collega zijn, hebben volgens Van Dijk (commissaris, red.) „een afkeurenswaardig en gemeen mechanisme in werking” gezet. Ze richten „hun pijlen op het vertrouwen in de leiding” door de ernst van de uitlatingen „te bagatelliseren”. “

Nou, volgens mij gaan we de politie binnen een jaar horen klagen over hoe hun zoektocht naar capabel personeel alleen maar moeilijker is geworden. En het was al geen aantrekkelijk beroep… Maar niemand heeft zin aan dit soort kattengejank.

Natuurlijk moet racisme (dus het daadwerkelijk neerkijken op een ander, puur vanwege zijn etniciteit) aangepakt worden. En al helemaal als het zich vertaalt (of gaat vertalen) in gevaarlijk gedrag. Daar is alleen echt wel wat meer voor nodig dan zo’n grap of mening.