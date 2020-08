Dramatisch! Afhandelen kinderopvangtoeslagaffaire kost veel meer tijd dan gedacht

Slachtoffers van de Belastingdienst door de kinderopvangtoeslagaffaire moeten nóg langer wachten. Het afhandelen van de schadeloosstelling van gedupeerden blijkt toch veel meer tijd te kosten dan gedacht, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).



In juli is men begonnen met het compenseren van gedupeerden. 108 ouders hebben van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in totaal 1,2 miljoen euro uitbetaald gekregen, ook ontvingen zij aanvullende hulp wanneer dit nodig was. Op het eerste gezicht lijkt dat een mooi begin, tot je realiseert dat het hier om duizenden slachtoffers gaat. Slachtoffers die al maandenlang zijn tegengewerkt en mede daardoor tienduizenden euro’s (of zelfs een veelvoud daarvan) mis zijn gelopen. Financiële klappen die ze op één of andere manier hebben moeten compenseren, áls ze dat überhaupt al konden.

Het is toch niet te verkopen aan die mensen dat er nu wordt gezegd: ‘ja sorry maar het duurt nóg langer’? Daar had begrip voor kunnen zijn als de fout oprecht was en ook direct werd aangepakt, ja. Maar nu? Natuurlijk niet!

Volgens mij kan het UHT beter eerst een redelijk bedrag alvast gewoon uitkeren, zodat mensen die in ieder geval iets hebben en ze niet nog langer met het water aan de lippen staan omdat ze 100.000 euro in de min staan en geen enkele rekening meer kunnen betalen. In de tussentijd kunnen ze dan kijken waar iedere gedupeerde nou exact recht op heeft. Met zulke bedragen als waar die gedupeerden nu mee kampen, lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat de Belastingdienst, tegen de tijd dat de precieze berekeningen eindelijk rond zijn, al per ongeluk veel te veel over heeft gemaakt.