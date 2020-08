Dreigen met geweld is erger dan het plegen ervan! Openbaar Ministerie onderzoekt oproep Utrechtse PVV om relschoppers te ‘knuppelen’

Het Openbaar Ministerie gaat kijken of de oproep van de Utrechtse PVV om relschoppers te ‘knuppelen’ strafbaar is. Burgemeester Den Oudsten heeft hier, op verzoek van Denk-fractievoorzitter Mahmut Sungur, om gevraagd. Tegen geweldplegers kan hij weinig doen. Maar tegen (PVV-)mensen die oproepen tot (een beetje) geweld tegen de geweldplegers? Dat dan weer wél!

Sjors Nagtegaal, fractiemedewerker van de Utrechtse PVV, licht zijn uitspraak toe: “Op z’n Utrechts heb ik dat knuppelen genoemd, maar ik had ook kunnen zeggen dat de wapenstok moet worden gebruikt.” Maar de fractievoorzitter van Denk wilde perse kijken of dit strafbaar is, want alleen zo kunnen ze bij die partij politieke puntjes scoren bij hun achterban.

Daar is het ze ook echt om te doen, volgens mij. En zo’n gekke uitspraak is dat ook helemaal niet, maar ook niet netjes, nee! Ik denk dat het OM er z’n vingers ook niet aan wil branden, aangezien ze dan wéér achter een PVV’er aan zouden gaan. Én dan zouden ze harder optreden tegen een volksvertegenwoordiger, die alleen op zou roepen tot geweld, dan tegen daadwerkelijke geweldplegers zoals in Kanaleneiland. Die lopen voor een groot deel nog steeds vrij rond namelijk.

Veel Utrechtse partijen denken niet dat de uitspraken van Nagtegaal strafbaar zijn, wat alleen maar het beeld versterkt dat het hier om een sneue actie van een Denk-raadslid gaat. Ben benieuwd waar die het van heeft geleerd!