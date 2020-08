Economische malaise begonnen: meer mensen in de bijstand, eerste stijging in 2,5 jaar

Het aantal mensen dat in de bijstand zit is met 12.000 gestegen naar 427.000. Vlak voor het tweede kwartaal begon de coronacrisis, nu het CBS met de cijfers van het tweede kwartaal komt wordt dit pijnlijk duidelijk. Vorig jaar vond er in de zelfde periode een stijging plaats van 2000. De coronacrisis heeft ons hard geraakt in het tweede kwartaal, en het einde is nog lang niet in zicht.



Steeds meer jongeren belanden in de bijstand, met bijna een stijging van 5% is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Voor het eerst in de afgelopen 2,5 jaar is het totaal aantal bijstandsuitkeringen gestegen, de afgelopen jaren zag we een dalende trend.

Maar de coronacrisis heeft veel bedrijven en werknemers hard getroffen. We krijgen nu pas steeds meer concrete cijfers te zien van de gevolgen van deze crisis. Veel economen voorspellen dan ook dat de echte crisis, of de tweede golf van faillissementen, wellicht nog heftiger gaat worden dan de eerste.

Het heeft de overheid zo’n negen jaar gekost om een daling te krijgen in het aantal bijstandsuitkeringen, maar door de coronacrisis zijn we weer terug bij af.

Met de nog altijd dreigende eurocrisis gaan we zo wel een onzekere toekomst tegemoet. Er is veel onzeker, en wat de echt harde klappen gaan worden moeten we nog ontdekken.