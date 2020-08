Eng Facebook gaat nóg verder: chats Instagram en Messenger worden samengevoegd

Mark Zuckerberg is weer bezig, hoor. Zijn bedrijf Facebook is nu begonnen met het samenvoegen van de chats in de apps Messenger én Instagram. Dat bericht Nu.nl… en het is de zoveelste reden om je zorgen te maken over dit bedrijf.

Nu.nl legt uit dat sommige gebruikers een nieuwe melding krijgen als ze de Instagram app updaten. Of ze de nieuwe chatfunctie even willen activeren zodat ze hoegenaamd toegang krijgen tot “nieuwe kleuren, emoji-reacties en de mogelijkheid om met Facebook-vrienden te chatten.” Vervolgens wordt de chatknop van Facebook vervangen met het icoon van de welbekende Facebook Messenger app. De achterliggende systemen van die app worden dan gebruikt om te praten met je vrienden. Uiteindelijk “wordt het ook mogelijk om met Facebook-vrienden te praten, al werkt die functionaliteit op dit moment nog niet,” aldus Nu.nl.

Als Facebook zijnde klinkt dit ongetwijfeld heel leuk… maar voor de rest van ons is dit veel zorgwekkender. Het is de zoveelste manier waarop Facebook alles naar de officiële Facebook app probeert te brengen. En dat terwijl Facebook bepaald geen goede geschiedenis heeft wat betreft het bewaken van de privacy van gebruikers.

En het ergste? Ze zijn ermee bezig om hetzelfde te doen met WhatsApp. Ook die app willen ze volledig integreren met Messenger en Istagram.

Doodeng. Tijd om ook wat dat betreft te kijken naar alternatieven.