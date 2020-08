[EXCLUSIEF INTERVIEW] Thierry Baudet: ‘Straattuig regeert in Nederland, we moeten nu iets veranderen in ons land!’

Al dagen bericht De Dagelijkse Standaard over de ernstige ongeregeldheden in Nederland die worden veroorzaakt door zogenaamd ‘oververhitte’ en ‘verveelde’ jongeren, veelal met een migratie-achtergrond. DDS sprak EXCLUSIEF met Thierry Baudet over de afkeer van bepaalde groepen tegenover de Nederlandse maatschappij en cultuur en wat we daar aan zouden kunnen doen.

Wat vind je van wat we nu zien gebeuren in de Schilderswijk en Kanaleneiland?

“Wat we in de Schilderswijk en Kanaleneiland zien gebeuren is schokkend. Tegelijkertijd ben ik helaas niet verbaasd. We weten al heel lang dat er in veel buurten in Nederland – tegenwoordig niet alleen meer in de grote steden – een probleem is met allochtone jongeren die al drie of vier generaties in Nederland wonen, maar op geen enkele manier onderdeel van de Nederlandse samenleving willen zijn.”

Dat is toch gewoon een afkeer tegenover de Nederlandse samenleving?

“Ja, als je hen vraagt of ze Nederlander of Marokkaan / Turk zijn, zullen ze zelf ook het laatste zeggen. Die afkeer van de Nederlandse samenleving gaat gepaard met een enorme oververtegenwoordiging in de misdaad, met name de gewelddadige misdaad. Naarmate hun aantallen stijgen, wordt dit een steeds groter probleem, en ik maak me daar zeker druk om.”

“Ons Nederland was ooit zo veilig en vreedzaam. Het doet me pijn om te zien dat er in Nederland nu buurten zijn die onveilig zijn, buurten waar het tuig de politie zelfs kan wegjagen. En het had allemaal niet gehoeven; het is volledig zinloos.”

Wat was nu eigenlijk het kantelpunt waardoor het zo vreselijk is misgegaan, zoals we nu dus zien in bepaalde woonwijken?

“Het is misgegaan bij de massale immigratie van mensen van wie de cultuur en de waarden te ver van de Nederlandse cultuur en waarden af staan. Voor economisch gewin op de korte termijn werden gastarbeiders naar Nederland gehaald. Vervolgens hebben VVD, CDA en PvdA nooit moeite gedaan om deze gasten weer terug te laten keren en stegen hun aantallen duizelingwekkend snel.”

“Decennialang wegkijken door het partijkartel heeft tot een cultuur van wetteloosheid en minachting voor Nederland en Nederlanders geleid. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.”

Hoe zouden de autoriteiten volgens jou nu moeten reageren op al die onrust in bepaalde woonwijken, maar ook zoals we laatst bijvoorbeeld zagen met die drillrappers op het strand van Scheveningen?

“In eerste instantie moet de overheid nu politiecapaciteit inzetten in de wijken waarin wetteloosheid heerst. Waarom zetten kartelpolitici de politie in om hardwerkende ondernemers coronaboetes te geven, maar wordt de politie intussen weggejaagd door relschoppers in de Schilderswijk? Waarom overweegt de overheid boetes uit te delen voor het vullen van zwembadjes of het wassen van auto’s bij droogte, terwijl het tuig in onze straten een oorlog tegen de politie voert?”

“Het kartel moet stoppen met het sarren van gewone Nederlanders door steeds meer onnodige regeltjes op te leggen en te handhaven. In plaats daarvan moet het handhaven van de openbare orde prioriteit hebben. En als de politie daartoe niet in staat is, dan moet het leger worden ingezet. Ik zie niet in waarom de Nederlandse krijgsmacht wél in allerlei verre oorlogen wordt ingezet waarin voor Nederland helemaal niets te winnen valt, maar niet wordt ingezet om ons eigen land veilig te houden.”

Maar de krijgsmacht inzetten in eigen land, is dat niet een beetje buiten proportioneel?

“Natuurlijk moet inzet van het leger in eigen land niet de norm worden. Het is een uiterst middel voor wanneer de politie het echt niet meer aankan. En helaas lijkt dat laatste in buurten als de Schilderswijk op dit moment wél aan de orde te zijn. Dus dan moeten we inderdaad het leger inzetten: we moeten koste wat kost voorkomen dat op de Nederlandse straten wetteloosheid heerst en dat het tuig de politie de baas is.”

“In 2012 voerde Rutte campagne voor de VVD met de slogan ‘meer straf en minder begrip voor criminelen’. Maar acht jaar later is de situatie alleen maar erger geworden. Dit is dus ook een oproep aan het kabinet: zorg er nou voor dat er voldoende politie komt, zowel op straat als op de politiebureaus, zodat relschoppers écht hard aangepakt worden.”

“Het uitgangspunt moet zijn dat iedere buurt en iedere straat in Nederland altijd veilig is. Dit is de belangrijkste taak van de overheid. Al het andere is secundair.”

Ongeregeldheden onder bepaalde (met name) jongeren speelt al jaren. Dagblad Trouw schreef er al over in 1998 bijvoorbeeld. Hoe gaan we dit aanpakken op de langere termijn?

“Uiteindelijk moet er een mentaliteitsverandering komen. Allochtonen die op een positieve manier aan onze samenleving willen en kunnen bijdragen, zijn natuurlijk van harte welkom. Maar als nieuwkomers niet willen integreren, als ze zich na drie of vier generaties nog steeds geen Nederlander kunnen of willen voelen, als ze geweldsmisdrijven begaan en de dubbele nationaliteit hebben: dan moet de overheid stimuleren dat deze mensen terugkeren naar hun land van herkomst. Dat is beter voor iedereen.”