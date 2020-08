Facebook slaat weer toe! Cover Opzij geweigerd

En het is weer raak met de censuurliefhebbers van Facebook. Nadat de gigant heeft besloten om Zwarte Piet compleet te verbannen, is nu de Nederlandse pers de dupe van deze nieuwe regelgeving. De cover van het tijdschrift Opzij kan namelijk niet worden gedeeld op Facebook.

Uiteraard heeft dit te maken met de nieuwe richtlijnen van Facebook omtrent foto’s van Zwarte Piet en andere vormen van ‘blackface’. De zwarte Abbie Vandivere predikt op de cover van het tijdschrift en is afgebeeld als het witte meisje met de parel, een beroemd schilderij van Johannes Vermeer. En dat mag blijkbaar niet meer van het betuttelende Facebook. Hoofdredacteur van Opzij, Marianne Verhoeven, spreekt dan ook haar verontwaardiging uit over deze gang van zaken.

“Volkomen ridicuul. We wilden een foto van Abbie op de cover waardoor gelijk duidelijk is waarom ze op de cover staat. Zij had zelf al met een vriendin een dergelijk soort foto gemaakt op haar iPhone, maar daarvan was de kwaliteit niet goed genoeg. Dus hebben we hem zelf gemaakt met een fotograaf.”