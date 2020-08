Toedeledokie! DDS heeft genoeg van Facebook-tirannie en gaat dit bizarre censuurmedium verlaten

Genoeg is genoeg. DDS is klaar met Facebook en gaat het tot censuurvehikel verheven medium van Mark Zuckerberg binnenkort voorgoed verlaten. We bezinnen ons nog op een goede manier om in contact met u, de trouwe lezer, te blijven. Maar zodra we die gevonden hebben, gaat de stekker uit ons account.

We zijn er klaar mee. Net zoals velen van u hebben ook wij gezien dat Facebook de teugels aantrekt met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Zwarte Piet mag nu dus niet meer, tot grote vreugde van de radicaal-linkse activisten die erg blij zijn dat de ongekozen keizer Zuckerberg zichzelf nu de ultieme scheidsrechter kan wanen van wat allemaal wel en niet gezegd kan worden in het publieke debat in Nederland.

Maar we willen méér doen dan alleen een lange neus maken naar Silicon Valley. Des te meer omdat de strijd tegen het open debat op Facebook voor ons erg persoonlijk is. Vanochtend kregen wij namelijk nog een notificatie van de techgigant, dat een artikel over een gestopte subsidie aan een Amsterdams museum dat niet inclusief genoeg zou zijn feitelijke fouten zou bevatten. Een persbureau had namelijk even gebeld met de PR-afdeling van het subsidiefonds, en die zeiden dat er niets van waar was. Dus, hoppa: “Het bericht is fout.”

Het kwam ons op een fikse waarschuwing te staan: “Als pagina’s en websites herhaaldelijk misleidende inhoud publiceren of delen, wordt de distributie verlaagd, de mogelijkheid om inkomsten te genereren, te adverteren en zich te registreren als nieuwspagina verwijderd. Mensen kunnen ook zien of een pagina in het verleden nepnieuws heeft gedeeld.” Zelfs het tonen van berouw is niet meer voldoende: “De uitkomst blijft ongewijzigd als je de misleidende inhoud verwijdert.”

En dat allemaal vanwege een prulwerkje van een factcheck. Want het desbetreffende museum krijgt vanaf volgend jaar geen subsidie meer. En er wérden ernstige kritische aantekeningen gemaakt over het gebrek aan plannen om het museumpersoneel “diverser” te maken, met mensen van méér etnische afkomsten. Maar alleen omdat de PR-afdelingen van het museum en het fonds niet letterlijk zeggen dat dit doorslaggevend was in de bepaling dat dit museum geen – maar andere initiatieven wel! – geld kreeg, ontving dit bericht het predicaat “misleidend”, met alle gevolgen van dien.

Enkele jaren geleden zou zo’n bericht ons de stuipen op het lijf hebben gejaagd. DDS was, zoals menig nieuwswebsite destijds, bijna volledig afhankelijk van het internetverkeer dat afkomstig was van de Amerikaanse blauwe reus. Die tijden zijn gelukkig niet meer: 2020 is één van de beste jaren in het bestaan van de website, en Facebook draagt daar nog maar voor een heel klein beetje aan bij.

Zo weinig, zelfs, dat we het ons kunnen permitteren om te zeggen: Facebook, zoek het maar uit met jullie achterlijke censuurbende. Want niet alleen deze website krijgt het voor de kiezen, maar ook Maurice de Hond. Die mag niet meer zeggen dat de anderhalvemetersamenleving niet het ijkpunt van het coronabeleid moet zijn, maar een veel beter verzorgde ventilatie. Ook hij werd op z’n vingers getikt, en mensen die zijn artikelen deelden kregen een waarschuwing. Zelfs een heel bataljon NOS-redacteuren is eens van Facebook gegooid omdat men in de optiek van het in California gehuisveste bedrijf een te suggestieve afbeelding had geplaatst bij een artikel over een professor die onder werktijd naar porno keek.

Dergelijke akkefietjes worden ons nu te veel. Facebook was misschien ooit een aardige besteding van vrije tijd, maar is nu aan het uitgroeien tot een groot monster dat al onze vrijheden één voor één opslokt. Daarom gaan wij, als website, zeer binnenkort van dit Amerikaanse ‘sociale’ medium af. We zijn klaar met de ongewenste inmenging van zelfbenoemde Amerikaanse nieuwskneders. Wij Nederlanders zijn de baas in onze eigen opinie-arena, en hebben daarbij niet de hulp van Facebook of enige andere buitenlandse multinational bij nodig.

Dus vertrekt De Dagelijkse Standaard binnenkort van Facebook, zodra we een goede manier hebben gevonden om met onze lezers te kunnen blijven communiceren. Voor nu: volg op ons Twitter en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

En hopelijk – héél misschien – heeft dit artikel u ook geïnspireerd om Facebook voorgoed te verlaten. Of u dat wil doen, moet u zelf weten. Maar besef wel: hoe meer mensen zich nu van het uit de kluiten gewassen internetbedrijf afkeren, hoe helderder de boodschap bij ze binnenkomt.

U hoort van ons!