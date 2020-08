Facebook opent de aanval op ‘discriminerende’ Zwarte Piet

Zuckerberg is zijn offensief tegen ‘discriminerende stereotypen’ begonnen. Facebook en Instagram verwijderen beelden van zwarte pieten van hun platform, als gebruikers daarover klagen. Roetveegpieten zijn nog wél toegestaan, tot een paar Amerikanen zeggen dat óók discriminerend te vinden, natuurlijk.

De kwestie rondom stereotypering, discriminatie en racisme, neemt echt obscene vormen aan. Vroeg of laat lopen Facebook en andere tech-giganten flink tegen de lamp. Dit soort beleid legt namelijk de morele kaders van één cultuur (de Angelsaksische) op aan de rest van de wereld, door een enorm populair communicatienetwerk te censureren. Twitter is daar ook al druk mee bezig.

Die discussie mondt dan vaak uit in een argument als: ‘dat moeten die bedrijven toch zelf weten?’ of ‘gebruik het dan niet’, maar dat is te makkelijk. Dit soort beleid verspreidt zich namelijk over meerdere platformen, waar haast niet meer (volledig) aan valt te ontkomen. ‘De rest’ gebruikt het straks namelijk nog wel.

Maar dit loopt geheid uit de hand. Bij Facebook en Instagram denken ze kennelijk dat ze de ‘overduidelijke’ stereotyperingen, uitlatingen en andere mogelijke oorzaken voor een ‘gevoel van discriminatie of onveiligheid’ er zo uit kunnen vissen. Dat gaat mis, vooral als het op basis van klachten van gebruikers gaat. Facebook kan namelijk niet bepalen of iets daadwerkelijk kwetsend is. Men kan alleen bepalen of ze actie gaan ondernemen als er genoeg mensen over (blijven) klagen dat zij het kwetsend vinden.

Heb je foto’s van carnaval die zijn geliket door een Amerikaanse kennis? Als maar genoeg van zijn vrienden de foto rapporteren, dan verdwijnt ‘ie gewoon! Protesteren en schreeuwen dat het niet zo was bedoeld helpt dan weinig. Gelukkig kun je de foto’s nog wel laten afdrukken en per postduif naar je racistische vrienden verzenden. Bij wie Facebook binnenkort, gewoon voor de zekerheid, ook maar even een oogje in het zeil houdt.