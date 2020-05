Maurice de Hond WOEDEND op Facebook-censuur! ‘Fact-checkers’ Facebook blijken ‘Fake-checkers’ te zijn

Een video van Maurice de Hond is ten onrechte van Facebook verwijderd. De censuur-politie van Facebook vond namelijk dat de video ‘nep’ was, De Hond is furieus op Facebook en fact-check-bureau DPA. De Hond is namelijk altijd enorm transparant in welke bronnen hij gebruikt, men kan alles wat hij roept simpelweg fact-checken, maar Facebook en consorten blijken te incompetent hiervoor.





Maurice de Hond is woedend, een video van hem waarin enkele dogma’s van de WHO bekritiseert is van Facebook gehaald. DPA-factcheck is namelijk van mening dat de video namelijk ‘not done’ is. Terwijl Maurice de Hond één van de laatste personen zal zijn die met aluhoedjes-berichten op de proppen komt. De artikelen en video’s van De Hond zijn zeer waarheidsgetrouw, en voor het gemak vermeldt De Hond alle gebruikte wetenschappelijke bronnen. Hoe makkelijk wil je het maken voor een fact-check bureau?

DPA-factcheck meldt aan Maurice de Hond overigens dat hun ‘fact-check’ helemaal los staat van Facebook zelf en dat ze ‘neutraal’ zijn wat betreft fact-checken. Toch is het komisch om te zien dat ook een ‘fact-check’ bureau zoals DPA blindelings achter het RIVM of de WHO aanloopt. De onderzoeken/wetenschappers die De Hond aanhaalt in zijn video’s en artikelen zijn zeker niet de minste. Zijn al deze wetenschappers ineens niet meer geloofwaardig?

In de volgende video geeft De Hond meer uitleg over zijn standpunten en bedenkingen bij het advies van het RIVM en de WHO.