Facebook zuivert Bolsonaro-aanhangers weg op bevel van rechters!

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft bevolen dat Facebook bepaalde accounts van Bolsonaro-aanhangers wereldwijd verwijderd. Deze accounts zouden namelijk nepnieuws verspreiden, maar ook Braziliaanse rechters targetten – deze accounts zouden namelijk massaal haat lopen te zaaien. Eerder deze week al hadden de rechters opgedragen dat Twitter en Facebook deze accounts liet blokkeren in Brazilië. Dat deden beide techreuzen, alleen kon via een VPN alsnog bij de accounts op Facebook. Facebook is het niet eens met de uitspraak van het Hooggerechtshof en gaat in hoger beroep!





In Brazilië is er een strijd gaande tussen de rechterlijke macht en Bolsonaro. Bolsonaro, gesteund door het leger, lijkt het land stilaan te willen omvormen tot een autocratisch regime; zijn militaire vriendjes vinden dit allemaal wel prima. De rechterlijke macht lijkt te dupe te zijn van het beleid van Bolsonaro. Op het internet zijn er tal van accounts die nepnieuws verspreiden over rechters en zelfs oproepen tot verzet en meer.

Het Hooggerechtshof probeert via deze vorm van censuur het haatzaaien te stoppen. Echter zijn de medewerkers van Facebook het helemaal niet eens met deze beslissing. Zij vrezen dat de vrijheid van meningsuiting teniet wordt gedaan door dit soort uitspraken. De rechters trekken zich weinig aan van de boodschap van Facebook, zij hebben het bedrijf al een boete opgelegd, en mochten ze de accounts niet hebben verwijderd, dan kan de top van Facebook zich melden in de rechtszaal.

,,Geconfronteerd met de dreiging om een medewerker strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, hebben we geen andere keuze dan ons aan de beslissing te houden en de profielen wereldwijd te blokkeren’’

Toch gaat Facebook Brazilië in hoger beroep, want ze menen dat dit gewoon niet kan.

,De nieuwe beslissing van de rechtbank is extreem, vormt een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, valt buiten de Braziliaanse jurisdictie en conflicteert met wetten en jurisprudentie in de rest van de wereld’’

Brazilië lijkt de verkeerde kant op te gaan. Bolsonaro probeert op zijn manier een ijzeren greep te krijgen op het land, en ondertussen probeert de rechtspraak – die zijn tegenstander is – de vrijheid van meningsuiting in te perken.