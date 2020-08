Flashback naar 1988: ‘Marokkaanse bendes terroriseren hoofdstad’

“Vijf Marokkaanse bendes zorgen in de Amsterdamse binnenstad voor een gewelddadige en professioneel georganiseerde terreur. De bendes, waarvan de leden tussen de 18 en 26 jaar oud zijn, maken zich schuldig aan diefstal met geweld, straathandel in drugs, bedreigingen en afpersingen.”

Dat berichtte het Nieuwsblad van het Noorden op vrijdag 23 december 1988.

32 jaar lang hardnekkig wegkijken c.q. pamperen en theedrinken heeft nog steeds niet geholpen. pic.twitter.com/cxZg2w7zS8 — Gerard de Boer (@Gerard1945X) August 17, 2020

“Volgens een rapport van de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Amsterdam gaat het in totaal om twee- tot driehonderd Marokkaanse jongeren, die regelmatig bij criminele activiteiten betrokken zijn,” aldus het bericht.

Dit is ongelooflijk. 32 jaar geleden (!!!!!) was er al een probleem met Marokkaans-Nederlandse jongeren die zich op grote schaal misdroegen. Ja, dat lees je echt goed: tweeëndertig jaar geleden.

En wat werd er toen aan gedaan? Nou, helemaal niets. Natuurlijk. Dat waren immers de jaren waarin er niet over dat soort problemen gesproken mocht worden. Zei je er wel wat van dan werd je weggezet als een vieze vuile nazi. Een racist. Een walgelijke tweede Hitler.

Maar dan zijn we er nog niet. Want 10 jaar later, op 23 december 1998, berichtte Trouw dat “Amsterdam is rellen zat/Niemand weet raad met Marokkaanse jongeren.”

Deze had ik nog. pic.twitter.com/fxsXB5rtZf — Johanna NH (@Minimuisje67) August 17, 2020

“Politie, justitie en het gemeentebestuur van Amsterdam hebben nauwelijks antwoord op de rellen die zo’n honderd Marokkaanse jongeren veroorzaken,” gaat het artikel verder. “Al tachtig agenten raakten dit jaar gewond. ‘Dit kan absoluut niet,’ dreigde burgemeester Patijn gisteravond. ‘De openbare orde móet gehandhaafd’.”

Ook toen werd er natuurlijk helemaal niets gedaan. Sterker nog, bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen was er één man die wel iets wilde doen. Pim Fortuyn. Die werd vervolgens verguisd door het establishment, wat uiteindelijk in dood resulteerde.

Waardeer jij mijn werk voor DDS? Steun me dan actief op BackMe. Dat kan via een maandelijkse (kleine) bijdrage of eenmalig. Alle steun is welkom zodat ik als blogger onafhankelijk wordt van adverteerders én de oude msm.