Fopwetenschapper en activist Leo Lucassen: ‘Nee, de rellen in de Schilderswijk zijn geen ‘cultureel probleem”

Voor de deugbrigades was de tijd rijp om de ultieme deugkneus Leo Lucassen naar het front te sturen. De afgelopen week ging het helemaal met bepaalde ”’jongeren”’ en kansenparels van drillrap-bendes. Volgens Lucassen moeten we hier geen cultureel probleem achter zoeken. Dat is er volgens hem niet. Het blijft verwonderlijk hoe deze man ‘serieus’ wordt genomen, want heeft hij ooit een juiste culturele analyse gemaakt?





Zijn column begint al direct goed. De ophef rondom dit probleem wordt natuurlijk weer groot gemaakt door kwade rechtspopulisten. Volgens Lucassen waren de enkele jongeren met een migratie-achtergrond een makkelijk target voor het kwade rechts.

Het was te verwachten. Met de rellen in de Haagse Schilderswijk en op Kanaleneiland in Utrecht, waarbij ook jongeren met een migratieachtergrond betrokken zijn, is ook de discussie over integratie weer opgelaaid.

Verder stelt Lucassen in de column dat dit soort taferelen niet nieuw zijn in Nederland en in Europa. Hier heeft Lucassen gelijk in, ook Nederland heeft decennia lang hoofdpijn gehad van het alsmaar groeiend pauperisme en vandalisme.

Maar door te stellen dat er geen culturele elementen zijn die dit probleem veroorzaken sla je de plank volledig mis. Dat vroeger rellen en vandalisme door de autotochttonen bevolking werd gedaan was ook een cultureel probleem. Een probleem dat al tijden binnen hun sociale groep etterden. Hetzelfde zien we nu met de jongeren van afgelopen week. Ook bij hun zien we een gigantisch cultureel probleem!