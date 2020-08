Gaan we weer hoor met die zomerhitte: ‘Man doodgestoken op een feestje in Almere’

Er lijkt maar geen einde te komen aan de (dodelijke) schiet- en steekpartijen in Nederland die ons al een tijdje bezighoudt. (Om nog maar te zwijgen over al die reljeugd dat ons land naar de gallemiezen schopt.) Deze keer was Almere aan de beurt: daar werd een man doodgestoken op een feestje.

Tijdens een feest in een pand aan de Breskensweg in de Almeerse probleemwijk Stedenwijk is een man doodgestoken. Volgens bronnen gaat het om de zaalverhuurlocatie Paragon dat vaak wordt verhuurd als feestlocatie voor (trouw)feesten van MENSEN-MET-HEEL-VEEL-FAMILIE maar ook voor R’n’B-feesten en optreden van drilrappers.

De politie verzekerd dat het steekincident (in hoeverre je nog over incidenten kunt spreken…) plaatsvond op een besloten privéfeest. Omdat veel omstanders de steekpartij en de nasleep daarvan zouden hebben gefilmd, gaat de politie er vanuit dat de schokkende filmpjes binnenkort wel zullen opduiken op de sociale media.

Bij een steekincident op de Breskenweg is in de nacht van 14 op 15 augustus een man om het leven gekomen. De politie roept getuigen op om zich te melden https://t.co/J9X9rSXO3E — Politie Flevoland (@PolitieFlevo) August 15, 2020

Het zoveelste geweldincident in Nederland gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Omstreeks 02.22 kreeg de politie de melding binnen van de fatale steekpartij. Omstanders hebben nog geprobeerd om het mannelijke slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.