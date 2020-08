Geert Wilders staat vandaag weer voor de rechter: ‘Het is georkestreerd. We zijn om de tuin geleid’

Vandaag moest Wilders andermaal verschijnen voor de rechtbank, en opnieuw vraagt hij om vrijspraak vanwege zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak. Wilders is van mening dat de rechtszaak dient te worden gestaakt omdat het Openbaar Ministerie het recht heeft verspeeld om hem te vervolgen.



Sinds de bewijzen zich op de tafel stapelen weet Wilders van geen ophouden meer. Deze hele rechtszaak is een grote grap, het is volgens hem zelfs ‘georkestreerd’. Een politieke vervolging zoals hij dat in het verleden al vaker heeft genoemd.

Mocht de rechtbank niet zijn mening delen over het OM, dan vraagt hij om vrijspraak. Afgelopen week zagen we tal van rellen en dit is voor Wilders voldoende om zich vrij te pleiten.

,,Kijk naar wat er de afgelopen weken in ons land is gebeurd in Den Haag, in Utrecht. Onze wijken stonden in brand, de politie bekogeld. Het waren niet alleen Marokkanen die dat deden, maar wel de meerderheid.”

Wilders vindt het absurd dat hij, als politicus die vragen stelt over bestaande problemen, voor de rechter moet staan. Dit terwijl er anderen zijn die al jaren het land naar de verdommenis brengen. De emotie is aanwezig, de vraag is echter of de rechter hierin mee zal gaan. Vanmiddag weten we meer.

Wilders: ,,Het is mijn taak om om problemen te benoemen en oplossingen aan te dragen. Het kan toch niet zo zijn dat als een deel van onze straten in brand staan, zij daar mee wegkomen en ik, die een vraag heeft gesteld, wordt veroordeeld." #Wilders — Tobias den Hartog (@TobiasdenHartog) August 24, 2020