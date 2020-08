Gemeente Den Haag probeert jongeren aan te spreken: ‘Een coronatest is gratis, je oma onbetaalbaar’

De gemeente Den Haag zit met haar handen in het haar, dus besloten ze om een andere tactiek te gaan gebruiken: hippe slogans moeten jongeren overtuigen om zich toch te laten testen. Eén van de zinnen: ‘Een coronatest is gratis, je oma onbetaalbaar’. Of dit soort slogans en acties nu echt gaan werken is nog maar de vraag. Het laat zien dat lokale overheden weinig grip hebben op jongeren.



De gemeente gaat dit soort slagzinnen online en op reclamezuilen gebruiken om jongeren bewust te maken van de gevolgen van het virus. Tot nu toe laten bar weinig jongeren zich in de stad testen, terwijl zij nu juist de grootste contactnetwerken hebben – en dus in theorie kan via hen het virus snel uitbreken.

De gemeente is aan tafel gegaan met een groep jongeren om dit soort slogans te bedenken. Dit soort slogans komen op mij eerder betuttelend en kinderachtig over. Dit is zeker niet de meest effectieve manier om jongeren bewust te maken van de risico’s van het virus.

Wethouder onderwijs zegt er het volgende over:

‘Gelukkig kan er al weer veel meer, maar het coronavirus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat we ons allemaal aan de maatregelen moeten blijven houden, jong en oud. Pak je verantwoordelijkheid en laat je testen. Het is snel, gratis en gemakkelijk.’

Met dat verantwoordelijkheidsgevoel gaat het nu juist mis. Jongeren laten zich niet testen, en zo’n slappe slogancampagne gaat niet de oplossing bieden.