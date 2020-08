GGD-directeur Amsterdam: ‘Er is nog geen enkel bewezen geval van een herinfectie’

Er gaan verhalen de ronde dat er mensen opnieuw ziek zijn geworden van het coronavirus. Ze zouden slachtoffer zijn van een herinfectie, in de Amsterdamse raad wilde men hier duidelijkheid over. Is dit verhaal een broodje aap, of is het echt mogelijk dat men opnieuw besmet kan raken? De GGD-directeur van Amsterdam kwam met zijn expertise.





PvdA-fractieleider Mbarki hoorde verontrustende verhalen, en wilde graag duidelijkheid. En in feite deelt heel Nederland zijn zorgen, is er een herinfectie mogelijk?

‘Ik heb gehoord dat er mensen tijdens de eerste golf besmet zijn geweest en die nu weer opnieuw Covid krijgen. Incidenten misschien, maar ik heb het wel gehoord zeg maar. Maar dat zijn allemaal landelijke onderzoeken natuurlijk en dat moet gevolgd worden. Het is dus niet zo dat als je het een keer hebt gehad je het daarna niet meer kan krijgen. Dat was het signaal eigenlijk. Zorgelijk.’

GGD-directeur De Jong was aanwezig in de raad om zijn verhaal te doen. En hij stelt men voor nu gerust, er is nog geen bewijs dat herinfectie mogelijk. Er is in feite nog te weinig informatie om deze claim te bevestigen of te ontkrachten, men weet eigenlijk nog te weinig.

‘Er is nog geen enkel bewezen geval van een herinfectie geweest na de eerste golf’, reageert viroloog De Jong. ‘Tijdens een infectie wordt immuniteit opgebouwd. Er zijn verhalen dat die immuniteit kortdurend kan zijn. Je ziet soms dat het aantal antilichamen afneemt. Wat dat betekent voor de bescherming is nog onduidelijk.’

Voor nu zijn er nog geen bewezen herinfecties, maar het uitsluiten dat het in de toekomst onmogelijk is doet hij niet. Net zoals bij andere luchtwegvirussen is er altijd een mogelijkheid.

‘Op een gegeven moment is er zeker wel een risico op herinfecties. Maar dat geldt ook voor andere luchtwegvirussen. Denk aan de snotneusvirussen. Na een jaar is er dan weer een risico. Maar dan praat je dus echt over een jaar en niet nu al.’

Zo zien we dat er nog steeds vrij veel onduidelijk is over het virus, wat niet altijd even hoopgevend is.