GGD heeft iedereen voor de gek gehouden: ‘wilde uitstralen er klaar voor te zijn’

Uit interne documenten blijkt dat de GGD nogal gejokt heeft tegen het Nederlandse volk. De berekeningen voor het opschalen bleken namelijk van geen kant te kloppen. Bij het opschalen het contact- en brononderzoek is men bij de GGD er van uit gegaan hoeveel contact men had in de lockdown. Maar de lockdown is er nu niet meer, dus het aantal contacten dat mensen hebben is vele malen hoger dan alle inschattingen die de GGD heeft gemaakt.



De GGD heeft allemaal moeilijke berekeningen losgemaakt op toekomstige scenario’s met cijfers die totaal niet in verhouding staan met de realiteit. De GGD heeft namelijk voor het opschalen van de bron- en contactonderzoeken gebruikt gemaakt van de cijfers van april en mei. Maar toen zat Nederland dus nog in een lockdown, en lag het aantal contacten dus gigantisch veel lager dan nu. Intern was er al twijfel over de validiteit van de berekeningen, en dit was natuurlijk meer dan terecht.

Wat betekent dit nu voor de praktijk? Dat de GGD een gigantisch tekort heeft aan contactonderzoekers, en zoals het hoort in de Nederlandse traditie: we zijn weer eens te laat met het inzien van ons falen.

Op dit moment is er de capaciteit voor 750 contactonderzoeken op één dag. Gisteren vonden er 654 contactonderzoeken plaats, wat dus betekent dat we sneller dan verwacht aan de maximale limiet zitten.

De GGD wist eerst nog vol trots te melden klaar te zijn voor de tweede golf. Nou, dat zijn ze dus niet hè.