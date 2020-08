Graaiende oppervirustokkie Willem Engel onder vuur: sluist geld van anti-coronadonateurs weg naar z’n danstoko

Terwijl Viruswaarheid-voorman Willem Engel de hele tijd iedereen beschuldigt van het verspreiden van onwaarheden, blijkt hijzelf nogal een opmerkelijke financiële huishouding te hebben. Op de website van z’n anti-coronamaatregelenstichting vraagt hij om donaties. Maar die blijkt hij echter stilletjes door te sluizen naar een heel andere instelling – die niets met de pandemie, maar juist met Latijnse dansen te maken heeft.

Ze zijn inmiddels een vaste waarde in het Nederlandse coronalandschap: Viruswaarheid. Een bonte verzameling ontkenners van het coronavirus, complotgekkies, mensen die de waarheid niet onder ogen willen zien en allerhanden wandelende rariteitenkabinetten. De voorman van die club is Willem Engel, die van zins lijkt om hele Nederlandse families uit elkaar te scheuren.

Maar behalve dat, wil Willem Engel ook uw geld. Doneer vooral, zodat Viruswaarheid de strijd kan voortzetten tegen een virusvrije samenleving. Althans, dat is wat ze willen. In werkelijkheid gebeuren er met die donaties nogal wat zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Twitteraar Dorri te Boekhorst ging op onderzoek uit en vond schrikbarende dingen:

“Op diezelfde #viruswaanzin website wordt gevraagd om donaties.

De rekening waar de donaties op gestort kunnen worden staat echt niet op naam van Stichting Viruswaarheid, maar op naam van Stichting DancaMundo.

Wat is het doel van Stichting DancaMundo, opgericht begin 2020, dan?

“de stimulatie en ondersteuning van dans onderwijs in het algemeen en latijns partner dans in het bijzonder voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt.””