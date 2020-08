HAHA! Supermarktheld Ramond Berning is ‘net een nieuw bedrijf begonnen: ‘Het Berning Pickup Point’

Ik vind deze man een held. De eigenaar van Berning Supermarkt in Noord Deurningen, Raymond Berning, is helemaal klaar met de autoriteiten die hem gedwongen hebben om zijn supermarkt te sluiten. En dus komt hij met een buitengewoon slimme oplossing: hij is gewoon een “nieuw bedrijf” begonnen. Berning Pickup Point, voor al uw boodschappen.

Journalist Wilco Louwes van Tubantia filmde Berning vandaag toen die aankondigde dat hij, hop!, een nieuw bedrijf is begonnen. Het Berning Pickup Point. “We zijn nu net een nieuw bedrijf begonnen,” aldus Berning. “Het Berning Pickup Point. Nog even wennen aan de naam. Er worden nu al bestellingen klaar gemaakt. Mensen staan op de parkeerplaats, kunnen een bestelling opgeven aan het personeel. Dat personeel pakt de bestelling bij elkaar.” Vervolgens kan er bij de deur afgerekend worden door de klant.

Ik ben een nieuw bedrijf begonnen zegt Berning in #NoordDeurningen. Het Berning Pickup Point. Deur winkel blijft gesloten voor klanten. pic.twitter.com/4rLa80PmtH — Wilco Louwes (@wilcolouwes) August 13, 2020

Op die manier hoeft dus niemand — behalve het personeel — de winkel in.

Een ideale oplossing, natuurlijk. Toch vraagt de journalist Berning of dat zo maar kan. “Dat weet ik niet,” antwoordt Berning. “Ik weet niet of ik dat zo mag doen. Er mag wel meer zomaar niet.”

Trouwens, ging hij verder, hij hoeft officieel helemaal niet dicht. Hij nooit een beschikking gekregen. Wat de overheid doet is dus illegaal. Hij heeft mondeling gehoord dat hij dicht moest, maar dat is het. Dat is niet zoals dit hoort te gaan. Waarom hij dan toch Berning Supermarkt gesloten heeft (die overigens bizar veel lijkt op Berning Pickup Point, haha)? “Voor jullie. Zodat jullie niet in elkaar worden geslagen door ME’ers.”

Respect voor deze man, die overduidelijk voor de duvel niet bang is.