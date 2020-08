Halsema is boos op Amsterdam: ‘Amsterdammer is nu te laks tegen corona’

Burgemeester Femke Halsema is niet te spreken over het gedrag van (sommige) Amsterdammers. Het aantal besmettingen stijgt rap, maar veel mensen houden zich nu niet bepaald aan de regels. Daarom doet Halsema een dringende oproep naar Amsterdammers om zich beter te houden aan de opgelegde regels. Best ironisch dat uitgerekend Halsema mensen oproept om zich aan de geldende regels te houden.



Het aantal positief geteste mensen is snel gestegen in Amsterdam. In een week tijd is het aantal positief geteste personen meer dan verdubbeld – van 2% naar 5%. Uiteraard is dit geen fijn nieuws voor een burgemeester. Het laat zien dat het huidige beleid niet werkt of dat men zich niet houdt aan het beleid. In Amsterdam is Halsema van mening dat de gemiddelde Amsterdammer te laks is geworden.

De GGD ziet steeds meer clusters opdoemen. Oftewel meer dan drie besmettingen vanuit één bron. Dit gebeurt voornamelijk in de horeca, onder studenten en onder allochtonen inwoners van Nieuw-West. Oftewel een groot segment van de Amsterdamse populatie, want Amsterdam heeft veel horecagelegenheden en gigantisch veel studenten.

Halsema heeft er het volgende over gezegd:

“Dit is geen virus dat je met alleen overheidsmacht kunt bestrijden, je hebt hier de hele samenleving voor nodig. Maar de Amsterdamse bevolking is op dit moment veel te laks. Dat is heel heftig en zorgelijk. ”

Met het invoeren van een mondkapjesplicht hoopt Halsema verder toeristen te ontmoedigen om naar Amsterdam op vakantie te gaan. Logisch gedacht, aangezien andere grote Europese steden dit al tijden geleden hebben ingevoerd. Echter is dit besluit natuurlijk weer veel te laat genomen, de meeste toeristen hebben al hun vakantie gepland, en gaan alsnog de reis maken. Of ze nu een mondkapje moeten dragen of niet.

“Amsterdam is een van de weinige Europese hoofdsteden waar de plicht nog niet gold en we vermoeden dat dit van invloed is geweest op de keuze van mensen om hiernaartoe op vakantie te gaan.”