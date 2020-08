Heftige confrontatie in Portland! Antifa & BLM raken slaags met Trump-supporters

In de Amerikaanse stad Portland – waar het al weken een chaos is – zijn Antifa en BLM-aanhangers in confrontatie geraakt met Trump-supporters. Er is bij deze confrontatie een man om het leven gekomen, een Trump-aanhanger. Al weken is de spanning om te snijden in Amerika, en de laatste dagen lijkt het alsof een groot gewapend conflict onvermijdelijk is geworden. De polarisatie in de VS heeft haar hoogtepunt bereikt.



Bij de NOS spreekt men over een confrontatie tussen BLM en Trump-aanhangers, maar op beelden is duidelijk te zien dat ook Antifa – zoals altijd eigenlijk – betrokken is bij deze massale escalatie. Eerder op de dag trok er al een hele stoet van Trump-supporters in auto’s richting Portland. Men verwachtte al een escalatie, maar op deze bloedige confrontatie zat niemand te wachten.

Wekenlang uit Trump al kritiek op het optreden van de burgemeester van Portland, Trump wil de National Guard sturen. Hij heeft hier alleen wel de toestemming nodig van de burgemeester en het Huis, en die zijn in bezit van de Democraten.

The big backlash going on in Portland cannot be unexpected after 95 days of watching and incompetent Mayor admit that he has no idea what he is doing. The people of Portland won’t put up with no safety any longer.The Mayor is a FOOL. Bring in the National Guard! https://t.co/bM6ypak94t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Ondertussen nemen de spanningen in aanloop van de verkiezingen alleen maar toe. Trump probeert profijt te nemen van deze rellen, door de schuld te geven aan ‘Links’, die volgens hem geen echte afstand neemt van deze relschoppers. Ondertussen weigeren de Democraten een debat aan te gaan met Trump, wat dat zou Trump toch niet overleven – wat natuurlijk onzin is, aangezien Biden niet eens een fatsoenlijke zin kan afmaken.

