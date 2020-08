Het is klaar! Ze zoeken het maar uit! DDS verwijdert Facebook-pagina vanwege censuur

Eerder deze maand kondigden wij van De Dagelijkse Standaard aan dat we onze Facebook-pagina zouden verwijderen. Dit omdat Mark Zuckerberg en de zijnen knettergestoord zijn geworden. Ze denken werkelijk dat ze de heersers van de wereld zijn. Alles wat niet politiekcorrect links is wordt gecensureerd, als rechtse website moet je hópen dat je ietwat de dans ontspringt… of in ieder geval pas op een later moment gepakt wordt dan je concurrent.

Ik ben daar klaar mee. Dit is gekkigheid. Facebook was ooit leuk en nuttig, maar tegenwoordig is het een ranzige linksradicale propaganda-website van, voor en door BLM en ANTIFA-gekken. Die black power en ANTIFA-terroristen mogen van alles roepen en posten, maar oh wee als je réchts bent. Kritisch op het coronabeleid van de overheid? Gecensureerd. Trots op je eigen cultuur? Gecensureerd. Tegen de radicaal-linkse klimaatgekte? Gecensureerd.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Je bent alleen veilig als je braaf meeloopt met de politieke en culturele meningen van Zuckerberg, Soros, Halsema, Pechtold, Akwasi en andere malloten die ons, onze geschiedenis, en onze cultuur tot op het bot haten.

Door de jaren heen hebben wij flink wat in Facebook geïnvesteerd. We hebben het over veel duizenden euro’s. We hebben een fanbase van 30.000 mensen opgebouwd. Per maand krijgen we zo’n 350.000 a 400.000 bezoekers via Facebook. Dat is geen gering aantal — hoewel het een paar jaar geleden nog veel meer was. Maar ja, censuur he. Als je onze pagina niet dagelijks bewust opzocht op Facebook nadat je ‘m geliket had zag je onze posts maar zelden voorbijkomen. Ze werden namelijk bewust onderdrukt door The Zuck. Want rechts.

Maar goed, ook dan is het dus niet zo dat we niets opgeven door onze Facebook pagina op te heffen. Maar genoeg is genoeg. Dit is gestoord. Facebook heeft duidelijk gemaakt — door de jaren heen, en de laatste weken is het écht doorgeslagen — dat websites als DDS en onze lezers er niet welkom zijn.

Oh nee? Nou, dan verkassen we gewoon. We gaan een Parler-pagina opzetten en houden op met dat ranzige project van een verknipte linkse semi-student met grootheidswaan.

Andere websites — ook nieuwe media websites die pretenderen heel vernieuwend en anti-PC te zijn — zullen er ongetwijfeld niet voor kiezen eenzelfde pad te kiezen, maar dat is oké. Ze doen maar. Als zij dan een paar extra lezers — of zelfs duizenden extra lezers — krijgen ten koste van ons… het is een prijs die wij willen betalen. Want wij weigeren een speelbal te zijn van radicaal-links.

Dag Zuck. Dag censuurplegers. Zoek het maar uit. Wij doen het op éigen kracht.