Hilarisch! Clinton-lover Eva Jinek presenteert Amerikaanse verkiezingsavond

De immer ””objectieve”” Eva Jinek krijgt de eer om de Amerikaanse verkiezingsavond te presenteren. Na haar weergaloze ‘diepte-interview’ met Hillary Clinton wist iedereen het zeker. Een grotere Trump-hater dan Jinek bestaat er niet in Nederland. En juist daarom is zij zo geschikt om deze speciale verkiezingsavond te presenteren. Een avondje Trump-bashen, wie wil dat nou niet zien?



Wat fijn is om te weten, is dat Jinek zelf al aangeeft niet geheel objectief deze avond in te gaan. Ze is nogal anti-Trump en steekt haar liefde voor de Democraten niet onder stoelen of banken. Wat kan men dus verwachten? Een typisch avondje deugen à la NPO-stijl maar dan op de commerciële omroep RTL.

Zou RTL nu oprecht blij zijn dat ze Jinek ooit hebben binnen gehaald? Ze blijkt geen kijkcijferkanon te zijn en inhoudelijk gezien is ze niet de sterkste presentatrice in Nederland.

Voorlopig zullen we van Jinek geen voorspelling krijgen wie er gaat winnen, de vorige keer meende ze dat Trump geen enkele kans had. Dit bleek toch even anders te liggen.

Jinek praat altijd vol lof over haar Amerika, maar is toch blij dat ze tijdens de coronacrisis in Nederland woont. Het land blijkt, zeker in deze tijd, een chaotisch rommeltje te zijn. Onverzekerde mensen, weinig voorzieningen en noem het allemaal maar op. Wat ze vergeet te vermelden is dat Amerikanen hier toch echt zelf voor hebben verkozen. Zij verkiezen een kleine staat, persoonlijke vrijheden boven staatsbemoeienis.

“Uiteraard gaat het me aan het hart dat het er slecht gaat wat corona betreft”, zegt ze, doelend op de vele mensen zonder ziektekostenverzekering. “Ik ben heel blij dat ik hier woon. Nu besef ik dat weer helemaal. Veel beter dan in Nederland kun je het op aarde niet treffen.”