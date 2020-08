Hoogleraar Jan Brouwer: ‘Parlement moet nu terugkomen van reces, anders zijn ze geen knip voor de neus waard’

Als het aan hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer ligt dan moet het parlement zo snel mogelijk terugkomen van het zomerreces. Bij Dit is de Dag vertelde Brouwer dat Kamerleden zo snel mogelijk moeten gaan werken aan een ‘coronawet’, en als ze het belang van zo’n wet niet inzien, waarom zitten ze dan überhaupt nog in het parlement?



Jan Brouwer wordt gesteund in deze oproep door de PvdA-voorman Lodewijk Asscher, die aangeeft zo snel mogelijk een Kamerdebat te willen. Wachten tot 12 augustus – wanneer het zomerreces is afgelopen – slaat natuurlijk nergens, de Kamer moet zo snel mogelijk weer bijeenkomen. Zeker nu het aantal besmettingen weer aan het stijgen is.

Zeer bezorgd over oplopende aantal coronabesmettingen. Maatregelen kabinet steeds onduidelijker en moeilijker op te volgen. Met alle risico’s voor gezondheid en economie van dien. Ik wil zo snel mogelijk kamerdebat. — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) August 2, 2020

Jan Brouwer is van mening dat wat er nu gebeurt, dat burgemeesters zelf bepalen wat de wet is, dat dát hartstikke ongrondwettig is. Nederland wijst graag naar andere landen wanneer zij inconstitutioneel bezig zijn, maar in feite doen we op dit moment hetzelfde aldus Brouwer. Brouwer vindt de kritiek van Aboutaleb dan ook nergens opslaan. Aboutaleb vindt rechtsgeleerden te kritisch, en niet kijken naar de realiteit. Rechtsgeleerden waarschuwen juist voor dit soort ongrondwettige handelingen.

“We krijgen woensdag de gekke situatie dat wij moeten luisteren naar zijn noodverordening, terwijl hij zich juist moet houden aan de grondwet. Daar heeft hij nota bene een eed van trouw over afgelegd. Het is een heel inconsistente redenering.” “We hebben zo vaak andere landen verweten dat ze inconstitutioneel zijn. We moeten zorgen dat we een rechtstaat blijven. Hoofdregel 1 is dat de overheid zich aan zijn eigen gecreëerde regels houdt.”

Bovendien is er nog een ander belangrijk punt: waarom stuur je Kamer op zomerreces in een crisistijd? We zien de afgelopen twee weken het aantal besmettingen weer oplopen, maar toch gaat de Kamer gezellig op vakantie.

“Het gaat nota bene over de Nederlandse volksgezondheid en de Nederlandse economie. We staan aan de vooravond van één van de belangrijkste besluiten die we kunnen nemen. Doe dat op tijd, zodat niemand je iets kan verwijten. Daarvoor ben je gekozen.”