Huis en tuin een nieuwe uitstraling geven: 5 tips

Met de corona-crisis nog steeds in volle gang werken er steeds meer mensen vanuit huis en vieren we steeds meer vakantie in eigen land. Heb je dus wat extra tijd omhanden en wil je huis en tuin een nieuwe uitstraling geven? Dan zijn een aantal tips ter inspiratie natuurlijk wel handig!

1. Gebruik een creatief behang

Je kunt online een uniek fotobehang bestellen om je woonkamer of slaapkamer in minder dan een uur een totaal nieuwe uitstraling te geven. Ontwerp het fotobehang online, laat het drukken en bezorgen, gebruik behanglijm om het tegen de (geschuurde en schoongemaakte) muren te bevestigen en je hebt in no-time een compleet nieuwe look in huis!

2. Leuke wanddecoratie

Zowel in huis als in de tuin kan leuke, passende wanddecoratie een groot verschil maken. Ga op zoek naar wanddecoratie die binnen je interieurstijl past. Een fotocollage met kunst past bijvoorbeeld perfect in een moderne inrichting, terwijl een authentiek gewei weer erg leuk in een landelijke stijl past. Ook in de tuin kan wanddecoratie wonderen doen: een mooie tuinposter geeft je tuin direct een nieuwe uitstraling.

3. Haal de verf uit de kast

Geen zin of tijd om creatief aan de slag te gaan? Een likje verf kan wonderen doen. Kies een muur in de ruimte en verf deze in een andere kleur om de ruimte een andere uitstraling te geven. Een donkere kleur kan een kille ruimte warmer en sfeervoller maken, terwijl een lichte kleur een kleine ruimte optisch groter kan laten lijken. Welke kleur je ook kiest: een likje verf over de muren zorgt gegarandeerd voor een grote verandering.

4. Ga met een kleurenthema aan de slag

Een andere manier om een hele ruimte een nieuwe uitstraling te geven is door met een kleurenthema aan de slag te gaan. Even googlen op ‘kleurenthema woonkamer of keuken’ en je komt direct kleurstalen en voorbeelden tegen. Kies een thema dat bij je interieurstijl past, en pas alle items in de ruimte aan op het kleurenthema. Denk bijvoorbeeld aan het meubilair en de muren, maar ook aan kussens, fleecedekens en decoratieve items.

5. Ga op zoek naar een blikvanger

Houd je niet zo van ditjes en datjes en heb je liever zo min mogelijk poespas in en rondom huis? Ga dan op zoek naar één mooie blikvanger en maak deze het centrale punt van de ruimte. Dit kan een mooie, felgekleurde hoekbank zijn, maar ook een groot kunstwerk of een unieke staande lamp: zolang het de aandacht maar trekt!

Wat heb jij deze periode in en rondom huis gedaan?