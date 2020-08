Hypocriete Pieter Omtzigt klaagt: mensen die zich misdragen ‘mogen op 2 krantenpagina’s uitleggen wat ze dwars zit’

CDA-running mate en fraudeur-goedprater Pieter Omtzigt is boos. Heel boos. De NRC heeft namelijk gesproken met de paar doorgeslagen figuren die hem onlangs publiekelijk lastigvielen. Wat zit ze dwars? Waarom deden ze dat? Vragen… waar de journalisten van NRC vervolgens antwoord op krijgen. En dat mag niet, aldus Omtzigt.

Het artikel is hier te lezen. Het gaat, dat zal niemand verbazen, over de extreem boze en eigenlijk gewoon doorgeslagen mensen die hem onlangs lastigvielen op straat. Dat hadden ze niet moeten doen — en zeker niet op die manier. Maar, aan de anderen kant: je kunt je er iets bij voorstellen dat mensen helemaal gek worden van de gestoorde coronamaatregelen van dit rampenkabinet. De economie wordt vakkundig om zeep geholpen terwijl uit alle informatie die we nu hebben blijkt dat het nieuwe coronavirus echt niet zo extreem gevaarlijk is. Oudjes steven alleen. Mensen sterven aan kanker omdat ze niet gecontroleerd worden. Zelfmoord neemt hand over hand toe.

Maar de elites vinden het allemaal prima.

Geen wonder dat Jan met de pet daar boos van wordt.

Omtzigt heeft daar geen waardering voor. Hij vindt het vreselijk dat dit soort mensen “aandacht” krijgen (lees: dat iemand een keertje naar ze luistert). Zij misdragen zich, aldus Omtzigt, en krijgen dan aandacht. Gekte.

Bijzondere Nederlandse traditie: als je je misdraagt mag je op twee krantenpagina’s uitleggen wat je dwars zit. (1) https://t.co/oviAK82XXL — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) August 29, 2020

Maar wacht eens, waarom heeft deze zelfverklaarde man van het volk eigenlijk niets te zeggen over die andere hooligan die alle regels aan zijn laars lapt: zijn eigen minister Ferd Grapperhaus. Want wat die doet is nog veel erger. Hij zorgt ervoor dat ‘overtreders’ van de achterlijke coronaregels een boete én strafblad krijgen, scheldt ze systematisch uit op tv voor “aso’s,” maar lapt die regels vervolgens zelf aan zijn laars en komt er van af met een “sorry” een donatie aan het Rode Kruis.

Gek genoeg vindt Omtzigt daar weer helemaal niets van.

Marionet.