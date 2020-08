‘IJzeren’ Minister De Jonge wil quarantaine verplichten en medewerking voor contactonderzoek afdwingen

Er lijkt een soort good cop/bad cop-dynamiek te zijn ontstaan tussen RIVM-baas Jaap van Dissel en zorgminister Hugo de Jonge. Waar Van Dissel het idee opperde om de quarantaine-periode van 14 dagen naar 10 bij te stellen, strooit ‘ijzeren’ Hugo de Jonge liever met woorden als ‘verplichting’, ‘afdwingen’, ‘beboeten’, ‘strafbaar’ en ‘rechter’. Meneer wil daadkracht en resultaat!

Jaap van Dissel zat vanmiddag al een beetje verwarring te zaaien over de coronacijfers, mondkapjes, onderzoeksconclusies en over wat nou precies ‘verantwoord beleid’ zou zijn. De aanbevolen quarantaine-periode kon wel wat omlaag en zijn aversie tegen mondkapjes was ook weer in volle glorie aanwezig. Het klonk allemaal nogal ondoordacht, verwarrend en tegenstrijdig. Heel raar om het daar zó in de Tweede Kamer over te hebben, op een manier alsof hij wat speculeerde over mogelijke ‘cadeautjes’ die hij de Nederlanders wel kon aanbevelen. Hij moest het alleen nog even overleggen.

En dan komt De Jonge ineens uit het niets om de hoek kijken! De quarantaine moet wat hem betreft verplicht worden. En niet alleen voor mensen uit ‘oranje gebieden’ (nu is dat namelijk nog een dringend advies), maar ook voor mensen die opduiken in het bron- en contactonderzoek.

‘En wat als je niet meewerkt aan het contactonderzoek?’ Dan wil De Jonge dat ook prima verplichten! Hij brengt de juridische mogelijkheden zelfs alvast in kaart:

“De medewerking zou kunnen worden afgedwongen door een last onder dwangsom op te leggen”, schrijft de minister. “Dit zou geen alternatief zijn voor de quarantainemaatregel, maar een aanvullend instrument waarmee medewerking aan zowel bron- en contactonderzoek als quarantaine wordt verbeterd.”

Op zich is het niet zo raar dat De Jonge strengere maatregelen wil, helemaal omdat hij als nieuw verkozen CDA-leider nu natuurlijk een goede beurt kan maken door daadkracht uit te stralen. Zijn ministerie moet het virus bestrijden en dat moet onder zijn naam een succes gaan worden. Dan wordt een strengere houding ten opzichte van de noodmaatregelen nu, hem later waarschijnlijk wel weer vergeven.

Als de voorgestelde strengere maatregelen effect gaan hebben tenminste. En dat is waar het probleempunt zit: zo’n Van Dissel die lukraak ideetjes oppert en daardoor de grondslag voor die maatregelen ondermijnt. En dan zit je straks met mensen die, na het krijgen van een boete, gepikeerd de discussie aangaan met agenten over onduidelijke of onzinnige maatregelen.