IJzersterke FVD video pakt massa-immigratie puinhoop aan! “Vreemden in eigen land. Onveilig. Ontheemd. Onteigend”

Forum voor Democratie heeft een ijzersterke verkiezingsfilmpje gemaakt over de gevolgen van de blinde, massa-immigratie die ons al jaren opgelegd wordt door het partijkartel.

In een nieuwe verkiezingsvideo pakt Forum voor Democratie op werkelijk keiharde maar eerlijke wijze het immigratie-wanbeleid aan van het partijkartel. Er worden beelden gedeeld van rellende jongeren, politieagenten die op de vlucht slaan, onschuldige burgers die worden afgeslacht op klaarlichte dag… van autochtone Nederlanders — die al vele generaties in hun stad leven — die de straat niet meer op durven omdat het gewoon niet veilig is. En natuurlijk van dat misbaksel van een Akwasi die roept dat hij Zwarte Piet hoofdpersoonlijk in zijn gezicht zal trappen.



Natuurlijk is FVD niet tegen álle immigratie. Dat zou belachelijk zijn. Immigratie kan een groot goed zijn. Maar je moet het aantal nieuwkomers beperken — zodat ze goed kunnen integreren en zich niet kunnen afzonderen in eigen ghetto’s — én ervoor zorgen dat de immigranten die naar Nederland komen daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn; dat ze willen werken en onze cultuur willen omarmen. Dat kan niet als je de grenzen wagenwijd openzet en letterlijk iedereen welkom heet.

De gevolgen daarvan ondervinden we dagelijks. En het wordt alleen maar erger. De zomer van 2020 is werkelijk vreselijk. En: er is geen enkele reden om te geloven dat het spoedig beter wordt. Sterker nog, het tegendeel is zelfs waar.

En dat brengt me bij het volgende punt: de politiek kan ons wel opsluiten in huis, kan ons wel dwingen maskers te dragen in bepaalde situaties, kan ons wel in elkaar slaan als we demonstreren tegen coronamaatregelen, kan boeren wel opjagen en massaal arresteren als ze tegen het stikstofbeleid demonstreren… maar als een stel voornamelijk Marokkaanse straatterroristen zich als tuig gedragen staat de politie opeens machteloos toe te kijken.

Hoe kan dat?

Je zou bijna denken omdat het rellende tuig hetzelfde doel heeft als de elite — of dat de rellers in ieder geval het plan van de boven-ons-gestelden dienen — ja, ook al beseffen ze dat zelf niet.

