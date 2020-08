Italië sluit discotheken en voert mondkapjesplicht in wegens stijging coronagevallen

Italië heeft vandaag de discotheken gesloten en stelt het dragen van mondkapjes verplicht voor sommige gebieden. De besmettingen nemen in dat land namelijk te snel toe, dus wordt er harder ingegrepen.

De Italiaanse minister van Volksgezondheid, Roberto Speranza, nam de beslissing voor de nieuwe maatregelen en voerde deze per decreet in. De minister richt zijn maatregelen voornamelijk op de ‘openbare ruimtes waar groepsvorming plaatsvindt’.

Van het ene op het andere moment werden discotheken en nachtclubs, ook die in de buitenlucht, gesloten voor onbepaalde tijd. Daarbij voegde hij ook een mondkapjesplicht, maar alleen voor de drukke locaties en ook alléén tussen zes uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends. Valt ook wel weer mee dus.

De cijfers van Italië voor dit weekend zijn nog niet bekend bij Worldometers, maar zullen procentueel niet ontzettend veel hoger zijn dan de laatst bekende cijfers voor het land:

Hetzelfde geldt voor het dagelijkse aantal doden, waar ook nog geen noemenswaardige stijging is geregistreerd:

Het zou natuurlijk kunnen dat de Italianen de schrik er nog zó in hebben zitten, dat ze sneller bereid zijn om drastische maatregelen te nemen. Dan zouden ze op dit moment dus flink overreageren. Het is echter ook goed mogelijk dat ze hebben geleerd van hun eerdere fouten en nu als geen ander weten hoe snel het virus zich kan verspreiden.

Wat het ook moge zijn, het is wel wéér een Europees land dat (weer) een vorm van mondkapjesplicht oplegt, ondanks dat de recente cijfers nog niet echt lijken te wijzen op een heel groot risico. Ik denk wel dat het verdere druk legt op het beleid in Nederland.

Ik ben benieuwd of dit echt is besloten op basis van feiten, cijfers en prognoses, of vanuit de emotie. Want laten we wel wezen, die Italianen kunnen natuurlijk ook flink overdrijven soms. En er komen daar ook nieuwe verkiezingen aan, dus hard optreden tegen corona zou best eens stemmen kunnen opleveren (maar ook kosten). Het beïnvloedt in ieder geval de motivatie voor bepaalde beleidskeuzes en het betekent dus niet gelijk dat de Italiaanse minister ziet dat het land afstevent op een tweede golf.