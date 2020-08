Kevin Kreuger (FVD): ‘Verduurzamen huizen niet rendabel’ – zei dit al in 2019, maar partijen zijn hardleers

Kevin Kreuger had in 2019 in de Amsterdamse raad al gemeld dat het verduurzamen van huizen niet rendabel zal zijn. De o zo linkse raad wuifde deze kritiek toen weg, maar nu krijgt Kreuger en zijn partij gewoon gelijk. Het nieuwe onderzoek van het PBL laat maar weer eens zien wat voor een ondoordacht plan het klimaatbeleid is op sommige vlakken.



Genieten van dit ‘I-told-you-so’-moment zal Kreuger waarschijnlijk niet doen. Tal van mensen moeten diep in de portemonnee tasten voor deze onbetaalbare plannen, en nu wordt door het PBL bevestigd dat alles behalve zonnepanelen vaak niet eens rendabel is.

Dat het verduurzamen van huizen niet rendabel is kaart #FVD al twee jaar lang aan in de #Raad020. De rest houdt zich bewust van de domme. Zo ook @RutgerGW die gewoon glashard ontkent dat hij 660 MILJOEN tekort komt op zijn klimaatbegroting. Staat nota bene in z’n eigen stukken. https://t.co/Kop0CHGZAf — Kevin Kreuger (@kreuger_kevin) August 26, 2020

Het klimaatbeleid in Nederland is dus gebaseerd op plannen en ideeën die niet stroken met de werkelijkheid. Want het werd allemaal zo mooi verkocht aan ons: ‘groene, duurzame en bovendien rendabele energie’. Nou hier blijkt dus niet altijd sprake van te zijn.

Vorig jaar waren de politici van Forum er al als de kippen bij om dit ‘bedrog’ aan te tonen. Toen werd er vanuit coalitie-besturen nog lacherig gedaan. Men geloofde de cijfers niet, of nam niet eens de moeite om de cijfers in te kijken.

Nu blijkt dat ze wel degelijk gelijk hebben.

Daarom is het ook niet verwonderlijk dat Nederlanders massaal nog cv-ketels kopen, de argwaan is groot. En bovendien is een warmtepomp veel te duur voor veel Nederlanders.