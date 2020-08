Nederlanders hebben lak aan klimaatplannen: ‘weer meer cv-ketels verkocht’

Ondanks de ambitieuze – en soms megalomane – plannen van de overheid omtrent het klimaat, is de boodschap nog niet altijd duidelijk voor de Nederlanders. In 2019 is de verkoop van cv-ketels opnieuw gestegen, ditmaal met maar liefst 5%. De overheid wil van het gas af, maar Nederlanders blijven stug gas-fanaten.





450.000 cv-ketels zijn er verkocht in 2019, een stijging van maar liefst 5% ten opzichte van 2018, dat terwijl de overheid een intensieve campagne voert voor een ‘klimaatneutraal’ Nederland.

Sinds 2016 is de verkoop van cv-ketels flink toegenomen, men zit nog niet te wachten op die warmtepompen. Die niet altijd rendabel zijn, en voor veel mensen simpelweg onbetaalbaar zijn.

“De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen”, zegt Rob van Tilburg van Natuur en Milieu. “Alle mensen die nu een nieuwe ketel hebben aangeschaft, zitten nog vijftien jaar vast aan gas. Terwijl het kabinetsbeleid erop is gericht om stapsgewijs huizen aardgasvrij te maken.”

Op zonnepanelen na, blijkt het voor veel huishoudens die hun huis verduurzamen onmogelijk om dit rendabel te maken. Sommigen riepen hierom: ‘meer subsidie’, anderen, zoals GroenLinks, die zeggen gewoon heel eerlijk: ‘je moet er maar wat voor over hebben’.

Dit soort verkooppraatjes lijken natuurlijk slecht te helpen, veel mensen bekijken de situatie met hun portemonnee. En dan komen ze algauw weer uit op een cv-ketel.