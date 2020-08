Kijk, het kan wel! Britse regering stelt oud-marinier aan om illegale migratie via Kanaal te stoppen

De Britse en de Franse regering zijn samen druk bezig met een beleidsplan, dat een einde moet maken aan de illegale migratie via het Kanaal. De Britten schuiven daarom oud-marinier en maritieme veiligheidsexpert Dan O’Mahoney naar voren. De Britten lijken daarmee te gaan bewijzen dat een strikt grensbeleid, met name over zee, gewoon mogelijk is.

De Fransen hebben de Britten om 33,2 miljoen euro gevraagd, dus het lijkt erop dat er echt werk van zal worden gemaakt. Het Britse ministerie van Defensie bevestigde gisteren al dat er mogelijk militairen ingezet zouden kunnen worden.

Mocht deze operatie een succes blijken, dan moet dat haast wel leiden tot een nieuwe discussie. Er komen dan namelijk geheid vragen over waarom het tussen het VK en Frankrijk wél werkt, maar tussen de EU en de Midden-Oosterse of Noord-Afrikaanse landen niet?

Vervolgens krijg je dan de kwestie van het afspraken maken met landen, die hun afspraken niet nakomen. ‘Waarom intensiveren we dan niet gewoon alleen onze eigen grensbewaking?’, wordt dan de vraag.

En een andere kwestie wordt dan ook geheid tegen het licht gehouden, namelijk die van de ontzettende onwil bij onze eigen politici, wat betreft het aanpakken van de immigratiecrisis. Want die blijft bij ons ook gewoon doorgaan. De roep om een hardere aanpak wordt alleen maar luider, heb ik het idee.