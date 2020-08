Kijk! IJzersterk Biden-spotje over ‘Build a wall’-leugen: ‘Trump bouwde geen muur, rest wereld bouwde muur om VS!’

In slechts 20 seconden maakt een nieuw spotje van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden een genadeloos einde aan de pretentie van Trump dat hij Amerika heeft beschermd tegen de grote boze buitenwereld. Het tegenovergestelde is waar: de rest van de wereld moest zichzelf beschermen tegen het roekeloze beleid van de Republikein.

Donald Trump didn’t build a wall around America, the world built a wall around us. pic.twitter.com/lLY8S92cSb — Joe Biden (@JoeBiden) August 28, 2020

De zomer is bijna voorbij, de scholen gaan weer open en de Amerikaanse presidentsverkiezingen staan op het punt van losbarsten. De partijconventies zijn geweest, en nu begint dus het échte campagnevoeren. De Republikeinen doen dat door alle dystopische fictieboeken uit de bibliotheek te plunderen voor plotlijnen waarin ze dan hun Democratische tegenstander Joe Biden schilderen. Als een soort semi-dictator die op het punt staat om Amerika te vernietigen. Bombastisch, platvloers en met méér dan één leugentje om eigen bestwil.

De Democraten gooien het over een andere boeg. Zij laten de lege kreten van de schreeuwerige reality tv-president horen, om ze vervolgens te matchen met de realiteit. Het gevolg is een oorverdovende klap voor de man die het Witte Huis vooral ziet als een groot vastgoedproject. Waarmee het niet al te best gaat, getuige het feit dat de beloften van Trump niet worden nagekomen.

Neem nu die stupide eis ‘Build a wall‘ die bovendien door de Mexicanen zou worden betaald. Nooit gebeurd, uiteraard. Maar wat er wel is gebeurd, is door Trumps poging het coronavirus weg te liegen en te lachen de Verenigde Staten een enorme COVID-19-hotspot zijn geworden. En daardoor is dus het omgekeerde gebeurd van wat de man met de kleine handjes beweerde: niet Amerikanen werden beschermd voor indringers van buiten, maar Amerikanen worden nu gezien als potentiële virusdragers en worden in bijna elk land ter wereld nu niet toegelaten. Of zoals Joe Biden het omschrijft: “Donald Trump didn’t build a wall around America, the world built a wall around us.” Amen!