Kijken! Wybren van Haga gaat los: waarom wel geld voor EU, immigratie en klimaat maar niet voor politie en zorg?

Als politieagenten of zorgpersoneel of militairen iets zeggen over een mogelijke loonsverhoging roept het kabinet dat daar helaas — oh wat jammer! — geen geld voor is. Flauwekul, legt Wybren van Haga terecht uit in de video hieronder. Het geld is er wel, alleen maakt het kabinet andere keuzes.

VVD/CDA/D66/CU kiezen er voor om miljarden uit te geven aan Europa, klimaat en massa-immigratie. En ze kiezen er voor om de salarissen in de zorg, ons leger, het onderwijs en bij de politie niet te verhogen.

17 maart 2021 verkiezingen!@fvdemocratie @thierrybaudet @THiddema pic.twitter.com/XVtTSNR4qg — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) August 20, 2020

Premier Rutte moet, zei Haga in debat in de Tweede Kamer, hier heel snel tekst en uitleg over geven. Ga naar de kiezer en leg uit waarom er wel geld naar Frankrijk gaat zodat dat land haar zorgpersoneel wél een loonsverhoging kan geven. Houd een Nederlandse versie van een townhall en leg uit waarom politieagenten maar nauwelijks rondkomen omdat er “geen geld is,” terwijl er wel miljarden steun is voor Spanje zodat dat land het basisinkomen kan invoeren. En ja, leg ook maar uit waarom er geen geld is voor het onderwijs, maar wel voor nieuwkomers die niets hebben met onze cultuur en die onze hele manier van leven afwijzen.

Waardeer jij mijn werk voor DDS? Steun me dan actief op BackMe. Dat kan via een maandelijkse (kleine) bijdrage of eenmalig. Alle steun is welkom zodat ik als blogger onafhankelijk wordt van adverteerders én de oude msm.