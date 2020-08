KNETTERGEK, suïcidaal Amsterdam maakt eigen toeristische sector kapot. Want corona

Kijk naar wat er nu in de grote steden, en dan met name in Amsterdam, gebeurt. Wat ze daar nu doen zullen ze over een aantal maanden (maximaal) in het hele land doen. Als je dat ziet en begrijpt moeten de rillingen je over het lijf lopen.

De Telegraaf bericht dat “in strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus” Amsterdam, “de stad met veruit de meeste nieuwe besmettingen,’ “volop inzet op het weren van dagjesmensen en toeristen.” Jawel, “het regionale beleidsteam van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besluit dinsdag tot nieuwe maatregelen om bezoekers te ontmoedigen naar de hoofdstad te komen.”

Eerder riep het kabinet “dagjesmensen en toeristen” al op om Amsterdam links te laten liggen omdat het aantal nieuwe coronagevallen daar hoegenaamd heel, heel hoog is (meer over de angst voor “nieuwe gevallen!!!!” hier). Het regionale beleidsteam vindt dat niet voldoende en wil “uitbreiding en intensivering” van verspreiding van die boodschap.

Ongelooflijk genoeg zeggen raadsleden dat er zelfs een mogelijk verbod boven de markt hangt. Dan mogen outsiders Amsterdam dus helemaal niet in. Hoe ze dat precies gaan controleren? Geen idee. Maar als ze echt willen kunnen ze natuurlijk heel goed werken met camera’s die kentekenplaten in de gaten houden of zelfs met mobiele telefoons (apps), om maar een paar mogelijkheden te noemen.

Nou ja, hoe dan ook: mevrouw Halsema is dus lekker bezig om de toeristische sector helemaal om zeep te helpen in Amsterdam.